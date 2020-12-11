Вставать с колен будут? В 24-х матчах группового этапа российские команды на четырех добыли лишь одну победу

Завершился групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы. По итогам этой части сезона одной из худших стран в контексте еврокубковой борьбы оказалась Россия. Четыре представителя РПЛ суммарно в 24-х матчах одержали аж одну победу.

От полного провала Россию спас "Краснодар", который выстрадал домашнюю викторию 1:0 над "Ренном". Также эта команда дважды сыграла вничью в группе Лиги чемпионов (пять очков). "Краснодар" весной сыграет в плей-офф ЛЕ, оставаясь единственным представителем РПЛ в еврокубках.

"Локомотив" в группе ЛЧ набрал три очка благодаря трём ничьим – последнее место.

"Зенит" в группе ЛЧ набрал одно очко – последнее место.

ЦСКА М в группе ЛЕ набрал три очка благодаря трём ничьим – последнее место.

Стоит отметить, что двое из вышеназванных представителей РПЛ при жеребьевке групп были в первой корзине ("Зенит" и ЦСКА М). Всего в сезоне Россия была представлена ​​шестью командами (благодаря шестой позиции в Таблице коэффициентов УЕФА), но "Ростов" и "Динамо" (Москва) вылетели на первом же для них квалификационном этапе Лиги Европы от "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Локомотиви" (Тбилиси, Грузия) соответственно. В квалификации побеждал, опять же, только "Краснодар" – дважды над ПАОКом.

В целом, в 28-и матчах евросезона Россия одержала три победы (все – "Краснодар"). Это равно коэффициенту 4,333 – пока самый низкий показатель для этой страны за последние восемнадцать лет (однако коэффициент еще может возрасти – "Краснодар" в игре). В прошлом году Россия набрала 4,666 и со следующего сезона будет представлена ​​в еврокубках пятью командами. Напрямую в Лигу чемпионов выйдет только чемпион. В Таблице коэффициентов Россия опустилась на седьмую позицию. В следующем сезоне ожидается плотная борьба с Нидерландами, Шотландией, Австрией и Украиной за позиции с седьмой по одиннадцатую включительно. Все пять Ассоциаций в этой группе находятся в пределах трех баллов.

Наконец, отметим, что украинские и российские команды не могут пересекаться в еврокубках. УЕФА искусственно разводит представителей УПЛ и РПЛ при жеребьевке из-за неприязни между странами, вызванной российским вторжением, оккупацией и развязыванием Россией войны на территории Украины.

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