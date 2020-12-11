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Вставать с колен будут? В 24-х матчах группового этапа российские команды на четырех добыли лишь одну победу

Россия
(12 голосов)

В процессе демонстрации величества что-то пошло не так

Вставать с колен будут? В 24-х матчах группового этапа российские команды на четырех добыли лишь одну победу
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы. По итогам этой части сезона одной из худших стран в контексте еврокубковой борьбы оказалась Россия. Четыре представителя РПЛ суммарно в 24-х матчах одержали аж одну победу.

От полного провала Россию спас "Краснодар", который выстрадал домашнюю викторию 1:0 над "Ренном". Также эта команда дважды сыграла вничью в группе Лиги чемпионов (пять очков). "Краснодар" весной сыграет в плей-офф ЛЕ, оставаясь единственным представителем РПЛ в еврокубках.

"Локомотив" в группе ЛЧ набрал три очка благодаря трём ничьим – последнее место.

"Зенит" в группе ЛЧ набрал одно очко – последнее место.

ЦСКА М в группе ЛЕ набрал три очка благодаря трём ничьим – последнее место.

Стоит отметить, что двое из вышеназванных представителей РПЛ при жеребьевке групп были в первой корзине ("Зенит" и ЦСКА М). Всего в сезоне Россия была представлена ​​шестью командами (благодаря шестой позиции в Таблице коэффициентов УЕФА), но "Ростов" и "Динамо" (Москва) вылетели на первом же для них квалификационном этапе Лиги Европы от "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Локомотиви" (Тбилиси, Грузия) соответственно. В квалификации побеждал, опять же, только "Краснодар" – дважды над ПАОКом.

Вставать с колен будут? В 24-х матчах группового этапа российские команды на четырех добыли лишь одну победу - изображение 1

В целом, в 28-и матчах евросезона Россия одержала три победы (все – "Краснодар"). Это равно коэффициенту 4,333 – пока самый низкий показатель для этой страны за последние восемнадцать лет (однако коэффициент еще может возрасти – "Краснодар" в игре). В прошлом году Россия набрала 4,666 и со следующего сезона будет представлена ​​в еврокубках пятью командами. Напрямую в Лигу чемпионов выйдет только чемпион. В Таблице коэффициентов Россия опустилась на седьмую позицию. В следующем сезоне ожидается плотная борьба с Нидерландами, Шотландией, Австрией и Украиной за позиции с седьмой по одиннадцатую включительно. Все пять Ассоциаций в этой группе находятся в пределах трех баллов.

Вставать с колен будут? В 24-х матчах группового этапа российские команды на четырех добыли лишь одну победу - изображение 2

Наконец, отметим, что украинские и российские команды не могут пересекаться в еврокубках. УЕФА искусственно разводит представителей УПЛ и РПЛ при жеребьевке из-за неприязни между странами, вызванной российским вторжением, оккупацией и развязыванием Россией войны на территории Украины.

Расклады Таблицы коэффициентов для Украины и конкурентов – в телеграм-канале автора >>>

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В статье: ЦСКА (Москва) Локомотив (Москва) Лига чемпионов Лига Европы Зенит (Санкт-Петербург) "Краснодар"
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Комментарии (29)
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Bonus (Львів)
11.12.2020 в 12:43
Фотка з Ракицьким на заставці супер, називається "пішов у свій винятково багатий внутрішній світ".
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+3
-3
Barsik97 (Сумы)
11.12.2020 в 12:15
Вообще не интересно что у них там. У нас есть свой футбол и свои вопросы.
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+6
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.12.2020 в 12:04
Вот вам и уровень их чемпионата))) Смотрел Динамо-Ференц по российскому Матч-тв, так комментатор рассказывая о положении дел киевлян в УПЛ сказал, что есть извечное противостояние с Шахтёром, но в общем чемпионат Украины очень слабый....Но после короткой паузы добавил - на наш(российский) взгляд. Так что после провала их команд в ЕК у них большие сомнения в силе их чемпа и адекватном понимании уровней чемпионатов. А также распределении сил в европейском футболе.
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+1
-1
Prach13 (Дрогобич)
11.12.2020 в 12:12
Так тому що вони все міряють по нафто-доларах,і там не спорт а бізнес,вони купляють якісних футболістів але явно переплачують і тому останні підписавши контракт не думть про свій ріст,як би думали тов такий чемп не шли би!
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+2
-2
Счётчик шансов (Полтава)
11.12.2020 в 12:36
Ну а Україну спасають зернодолари. Якби не земля, було б зовсім кепсько. Промисловість вся знищена.
+3
-2
Golfik25 (Киев)
11.12.2020 в 12:40
Пр сути, у них и у нас дно Чемпионаты. Просто у них больше клубов, которые реально могут блестать примерно 4-5 клуба, но не хотят или не могут, а у нас Динамо и Шахтер и всё, остальные балласт в ЕК. А так, роты надо закрыть шо нам шо им, ибо отхватываем от грандов знатно оба чемпа))
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+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.12.2020 в 12:48
Согласен, оба чемпа низкого уровня, но разница в том, что мы это понимаем и не унижаем другие чемпионаты в слух, можем это только между собой обговорить. А они во всю глотку кричат, что у нас дно, а у них супер-чемп, а в итоге в который раз в ЕК выступают хуже нас! А их внутреннюю конкуренцию могут засунуть себе в одно место, вон в Польше тоже сумасшедший плотняк, но в Европе сразу вылетают, так что это не показатель. А показатель как раз еврокубки. Поэтому им все и злорадствуют, не фиг балаболить.
+2
-1
Prach13 (Дрогобич)
11.12.2020 в 12:55
Ну дивися,дно для тебе це що?ти себе дном вважаєш?але по факту,і ти і я! і всі ми!ще глибше дно ніж наш футбол!ми не можемо ,на такій землі, побудувати державу хоча би рівня Фінляндіі!в нас всі погані но не я!а що до того що рос.команди не хочуть!то вибадчай,це за межею!Скільки наша Зоря набрала очок в єврокубках і скільки сама блестательна серед російських?
+1
-1
ua_fan (south ukraine)
11.12.2020 в 12:02
В сколеновстане уровень футбола, как и жизнь простых людей, поддерживался за счет нефтебабла госкорпораций. Санкции это дело по-тихоньку урезонивают, поток денег всё меньше, а вот воровать друзьям путлера хочется всё так же.
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+3
-2
Счётчик шансов (Полтава)
11.12.2020 в 12:00
Це комплекс молодшого брата. В цілому, клубна футбольна Росія - навіки недосяжна для України.
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+3
-6
Prach13 (Дрогобич)
11.12.2020 в 12:17
А що ти знаеш про клубну інфраструктуру Росіі?кловун ти ваня, кловун.А що до комплекса,так манечка це і є комплекс!важлив ре то що думаєш про себе ти,а то що думають про тебе люди!
Ответить
+3
-3
Счётчик шансов (Полтава)
11.12.2020 в 12:33
А я тут до чого? Про футбол пиши, а не наклепи та здогадки про мене.
+3
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.12.2020 в 12:52
Клубна футбольна росія? Що це за муйня? Не чув про таке, малорос))
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+2
-1
Счётчик шансов (Полтава)
11.12.2020 в 13:11
Є клубні змагання, а є змагання збірними. Наприклад, матч Каталонія - Малоросія - це були б змагання збірними. А Барселона - Динамо Київ - це клубні змагання.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.12.2020 в 11:57
Что-то Шарикова с Бабуином не видно. Первого наверное на мыло утилизировали, а второму наверное яичники таки пересадили
Ответить
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.12.2020 в 11:53
Як прикро
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+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2020 в 11:36
в недавней передаче "чгк" балабол казанский спросил у андрея козлова о количестве побед рашкованских команд в заключительном туре лч и ле. козлов спросил: сколько их будет (клубов)? балабол: 4! козлов (со взглядом и мимикой охренительного специалиста): ДВА выиграют точно! (пауза) два выиграют ТОЧНО! )))))
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2020 в 11:09
Сташенно багато русофобів розвелося у Європі. І навіть у Ізраїлі вони є.
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+5
-4
avatar
Antolog (Одесса)
11.12.2020 в 11:32
Так, навіть і на святій землі такі є), але більшість дивиться там россійські канали, як в тому числі і по нашим селам, у кого супутникові антени, наші канали перейшли в платники, а россійські до сих пір в відкритому доступу, тому їх новини, серіали поглинаються нашими людьми щоденно, але це нікого необходить, всім пох... Тому подекуди цей факт вже відчувається, що певно розчаровує...
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+6
-2
Acsakal (Kharkov)
11.12.2020 в 12:05
Це було зроблено не випадково, а навмисно під приводом "комерціалізації", а насправді це має на меті те саме, що й купівля ведмудчуком 5 телеканалів - просування московитського контенту в мізки мешканців України. Якщо пригадати, хто виступив ініціатором цієї комерціалізації (холдинг каломойського), то є цілком зрозумілим, що все робиться в рамках підігравання зеленої влади кремлівській карлі.
+3
-4
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
11.12.2020 в 11:07
Это нужно было очень постараться! Краснодар всех подвёл, выскочка!
Ответить
+8
-4
axellience (Malaga)
11.12.2020 в 11:05
Очень плохо, что не могут пересекаться в Еврокубках украинские и российские клубы. Если существует военная агрессия России, значит Россию надо исключить из всех спортивных состязаний, как в своё время была исключена ЮАР за политику апартеида. Раз этого не произошло и военной агрессии нет, то почему тогда не могут играть украинские клубы с российскими. Лицемерие это
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+3
-9
Barsik97 (Сумы)
11.12.2020 в 12:13
в прошлом году играли в россии на чемпионате мира по хокею на футбольном поле... даже призовое место заняли. А вы говорите не играют.
Ответить
0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.12.2020 в 12:48
Ипать ты даун лаптеногий
Ответить
+1
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.12.2020 в 11:03
Дякую автору за статтю. Раша поступово скочується туди, де вона і має бути. Можливо і наші ракицькі тепер менше будуть пи..діти про на "дві голови сильніший чемпіонат".
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+14
-4
avatar
spinfloid (Kherson)
11.12.2020 в 10:54
Прекрасный сезон ,величайшая победа над Ренном!
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+7
-4
avatar
palmotron (Бровари)
11.12.2020 в 10:39
Взагалі пох на них.
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+17
-3
Dnepr1978 (Днепропетровск)
11.12.2020 в 10:31
Они ведут себя как англичане в 80-х, им еврокубки нафиг не нужны. У тех же бомжей нет денег на нормального тренера? Не спешите мои тапки.
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+2
-16
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
11.12.2020 в 10:50
Мокшан ватных с англичанами нельзя сравнивать.Больше пьют боярышника ,стекломоя и придут успехи.
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+14
-3


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