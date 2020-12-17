Официально: Россию на два года отстранили от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу России и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как известно, WADA в декабре 2019 года на четыре года отстранило Россию от всех международных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

CAS сохранил решение WADA в действии, но уменьшил срок «бана» до двух лет.

Отлучение России от международного спортивного сообщества продлится до 16 декабря 2022 года.

Таким образом, на летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года не будет гимна и флага России, но местные спортсмены смогут выступить на Олимпиаде с нейтральным статусом.

Также Россия до декабря 2022 года не сможет проводить международные соревнования. Те соревнования, проведение которых в России было официально подтверждено ранее, вероятней всего, прописку не сменят.