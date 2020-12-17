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Официально: Россию на два года отстранили от международных соревнований
Хотя могли и на все четыре
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу России и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Как известно, WADA в декабре 2019 года на четыре года отстранило Россию от всех международных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
CAS сохранил решение WADA в действии, но уменьшил срок «бана» до двух лет.
Отлучение России от международного спортивного сообщества продлится до 16 декабря 2022 года.
Таким образом, на летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года не будет гимна и флага России, но местные спортсмены смогут выступить на Олимпиаде с нейтральным статусом.
Также Россия до декабря 2022 года не сможет проводить международные соревнования. Те соревнования, проведение которых в России было официально подтверждено ранее, вероятней всего, прописку не сменят.
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