  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Официально: Россию на два года отстранили от международных соревнований
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Россию на два года отстранили от международных соревнований

Россия
(4 голосов)

Хотя могли и на все четыре

Официально: Россию на два года отстранили от международных соревнований
Новина українською

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу России и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как известно, WADA в декабре 2019 года на четыре года отстранило Россию от всех международных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

CAS сохранил решение WADA в действии, но уменьшил срок «бана» до двух лет.

Отлучение России от международного спортивного сообщества продлится до 16 декабря 2022 года.

Таким образом, на летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года не будет гимна и флага России, но местные спортсмены смогут выступить на Олимпиаде с нейтральным статусом.

Также Россия до декабря 2022 года не сможет проводить международные соревнования. Те соревнования, проведение которых в России было официально подтверждено ранее, вероятней всего, прописку не сменят.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МОК Россия Допинг
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (28)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
18.12.2020 в 00:00
Слишком мягкое наказание. По хорошему, орду нужно были дисквалифицировать минимум на 10 лет без права апелляции.
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
17.12.2020 в 21:08
Бывайте, ихтиандры *уевы! (с) "ДМБ"
Ответить
+4
-4
йоперний театр (Наш футбол)
17.12.2020 в 20:11
Интересно, как с футболом будут обстоять дела у них?
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:29
понтус оберг 1:0!)))
Ответить
+1
-3
Vantala (Kharkiv)
17.12.2020 в 18:57
Яка сумма новина )))
Ответить
+7
-1
avatar
palmotron (Бровари)
17.12.2020 в 18:39
Дрібниця, а приємно))
Ответить
+13
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:14
и вот снова логичный вопрос: почему упорыши так по-разному относятся к справедливым решениям вада и кдк?)))
Ответить
+10
-5
vladislav (Харьков)
17.12.2020 в 18:07
Почему-то ВАДА очень уж мягко обошлась с макшанями... По всей видимости от рашистов было определённое "вливание" в ВАДУ.
Ответить
+13
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:11
за 2 года ещё кого-нибудь поймают)))
Ответить
+17
-1
krakow (Херсон)
17.12.2020 в 18:01
От уроды продажные. Не пожалели спортсменов.Через каких-то пару лет,опять им придется с этим gaunom "соревноваться"
Ответить
+4
-1
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 17:27
Довічний бан рашистам!
Ответить
+24
-9
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 17:47
сєпар- тіран мінуснув?
Ответить
+15
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:03
тупая ты овца!!! у тебя фобия - лечись!)))))
+11
-7
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 18:16
п н х.
+5
-7
Дыр0к0л (Енакиево)
17.12.2020 в 18:31
Кастрюля, иди скачи!
Ответить
+5
-15
Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 18:42
Якщо ти так проти каструль і готуєш їжу в недомитому нічному горщику, то якого бісу ти робиш на українському сайті? Йди вболівай за своїх лугандонских.
+12
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 17:18
хороший ход!)))
Ответить
+4
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2020 в 17:12
запреты в кавычках. например, их биатлонную сборную утопили в мельдонии - и ничо, катают на Кубке мира
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 17:19
под вопли ипанутого губерниева)))
Ответить
+10
-4
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 17:30
Биатлон по российским каналам смотришь?
+7
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 17:33
что появляется из доступных каналов на лайвтв, то и смотрю. часто без звука))))
+5
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2020 в 18:03
смотри на Першому. а губерниев тот реально прибацаный)
+8
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
17.12.2020 в 17:43
Норвежцы совсем в открытую допинг используют. У них все лыжники астматики.
Ответить
+3
-8
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2020 в 18:04
где в открытую?) норвежцы используют новейшие фармразработки, а не ГДРовский мельдоний)
+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:06
это да...а вот ещё из мемориз: "Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова рассказала об использовании допинга в своей карьере. -У нас забирали кровь три или четыре раза в подготовительный период. Тренеры видели, когда мы чувствуем себя хорошо, и отправляли на сдачу. У нас брали 800 мл, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой — нашу же кровь. Наверное, кому-то это помогало — честно, по эффекту я ничего не чувствовала. Также Резцова рассказала, что после 1996 года согласилась принять участие в фармакологической программе, в которой участвовала вся команда, и почувствовала добавку в организме и способность показывать хорошие результаты." (с)
+5
-4
avatar
Antolog (Одесса)
17.12.2020 в 20:58
Запорізьке Торпедо (zp) - да ну, это так гречка с куриной грудкой помогает... какая фарма...)
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2020 в 17:07
Як в Україні кажуть: "Катюзі по заслузі".
Ответить
+20
-3
Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 17:54
Та де ж по заслузі, якщо бан скоротили з 4-х років до лише 2-х? Відкуповуються, поки нафта ще зовсім не впала.
Ответить
+15
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...