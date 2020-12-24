Хацкевич: Весь отпуск проведу в Киеве. Десять месяцев не был дома

Белорусский специалист Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет волгоградский "Ротор", рассказал о том, как он будет проводить новогодние праздники.

— Сейчас вы с семьей в Киеве. Весь отпуск проведете там?

— Да. Меня никуда и не тянет. Десять месяцев не был дома!

— Жена в Волгограде навещала?

— Один раз смогла добраться. А с сыновьями все это время общался только по видеосвязи.

— Как планируете Новый год встречать?

— Дома, с женой и детьми.

— Есть в семье новогодние традиции?

— 31 декабря нужно съездить на базар и купить мандарины. Это святое. Елка — по настроению. Раньше всегда живую брали. А в прошлом году нарядили искусственную.

— Почему?

— Да сейчас настоящие елки такие, что даже не пахнут! Ну и какой в них смысл?