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Хацкевич: Весь отпуск проведу в Киеве. Десять месяцев не был дома
Новогодние традиции от Александра Хацкевича
Белорусский специалист Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет волгоградский "Ротор", рассказал о том, как он будет проводить новогодние праздники.
— Сейчас вы с семьей в Киеве. Весь отпуск проведете там?
— Да. Меня никуда и не тянет. Десять месяцев не был дома!
— Жена в Волгограде навещала?
— Один раз смогла добраться. А с сыновьями все это время общался только по видеосвязи.
— Как планируете Новый год встречать?
— Дома, с женой и детьми.
— Есть в семье новогодние традиции?
— 31 декабря нужно съездить на базар и купить мандарины. Это святое. Елка — по настроению. Раньше всегда живую брали. А в прошлом году нарядили искусственную.
— Почему?
— Да сейчас настоящие елки такие, что даже не пахнут! Ну и какой в них смысл?
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