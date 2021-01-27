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Луческу: Верю, что Кокорин заиграет в Фиорентине и вернется в сборную России

Россия
(3 голосов)

Тренер продолжает следить за российским футболом

Луческу: Верю, что Кокорин заиграет в Фиорентине и вернется в сборную России
Новина українською

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу, который сейчас возглавляет киевское "Динамо", высказался по поводу перехода российского нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Трансфер Кокорина в Италию очень важен не только для него, но и для всего российского футбола. Конечно, это большой сюрприз для всех, но именно его качества дали ему эту возможность. Саша быстрый и с хорошей техникой. Может, ему понадобится чуть-чуть изменить ментальность, профессиональную в том числе. Но я надеюсь и верю, что он вернется в сборную России. Саша это заслужил.

Он не слишком возрастной игрок. На профессиональном уровне футболисты после 30 лет еще больше благодарны за такой опыт. К тому же в Италии очень важна тактика, что сложнее дается молодым игрокам. Им нужно время, а Саша уже готов играть на таком уровне, ему будет проще.

Вопрос в том, как он интегрируется в состав. Но я верю, что он сможет заиграть", – поделился мыслями Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Александр Кокорин Динамо (Киев) Спартак (Москва) Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
sport24

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Комментарии (2)
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Ramses-ua (Запорожье)
27.01.2021 в 22:56
Не пішли би ви на*уй (тобто на росію)мистр разом з какориным ,ще суркісню з собою заберіть
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0
-4
velbag (Полтава)
27.01.2021 в 22:37
та нам пох на якесь там кокоріно
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+6
-2


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