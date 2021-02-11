Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ловрен: Не жалею, что ушел из Ливерпуля
В составе мерсисайдцев Ловрен провел шесть лет
Защитник "Зенита" Деян Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из "Ливерпуля".
"Cожалею ли, что покинул „Ливерпуль“? Нет. Я был там шесть лет. Четыре с половиной года я действительно хорошо проводил время, но последние полтора года были не лучшими. Играл ли я столько, сколько хотел? Нет, но я принял это. Я не жалею, что уехал, потому что теперь я играю каждую неделю, и я капитан „Зенита“, так что сейчас всё по-другому", — цитирует Ловрена talkSPORT.
Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский "Зенит" из "Ливерпуля". Хорватский защитник выступал за "Ливерпуль" с 2014 по 2020 год.
Популярное сейчас
- Динамо может продать форварда в Польшу
- Каждый гол как шедевр. Аталанта - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
- Бернард забил решающий! ВИДЕО, как Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4
- Бутко: Были предложения из России, но по известным причинам я отказался
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО