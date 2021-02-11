Ловрен: Не жалею, что ушел из Ливерпуля

Защитник "Зенита" Деян Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из "Ливерпуля".

"Cожалею ли, что покинул „Ливерпуль“? Нет. Я был там шесть лет. Четыре с половиной года я действительно хорошо проводил время, но последние полтора года были не лучшими. Играл ли я столько, сколько хотел? Нет, но я принял это. Я не жалею, что уехал, потому что теперь я играю каждую неделю, и я капитан „Зенита“, так что сейчас всё по-другому", — цитирует Ловрена talkSPORT.

Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский "Зенит" из "Ливерпуля". Хорватский защитник выступал за "Ливерпуль" с 2014 по 2020 год.