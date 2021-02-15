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Норвежец, которым интересовалось Динамо, перешел в ЦСКА

Россия
(1 голосов)

Контрактное соглашение рассчитано до конца июня 2025

Норвежец, которым интересовалось Динамо, перешел в ЦСКА

Фото - твиттер ЦСКА Москва

Новина українською

Московский "ЦСКА" объявил о трансфере полузащитника "Стабека" Эмиля Бохинена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контрактное соглашение с норвежским футболистом рассчитано до окончания сезона-2024/25. По данным Transfermarket трансфер клубу обошелся в 1,5 миллионов евро.

Бохинен - воспитанник "Стабека", за клуб дебютировал в 2015 году. С тех пор в составе команды сыграл в 92 поединках, в которых забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт футболиста с клубом был рассчитан до лета 2022 года.

Стоит отметить, что ранее российские СМИ писали, что игроком интересовалось "Динамо". Более того, киевляне якобы выиграли борьбу за 21-летнего игрока, ведь предложили лучшие условия, чем ЦСКА.

Напомним, что по итогам 19-ти туров российской Премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                ЦСКА (Москва) Эмиль Бохинен                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    ЦСКА Москва                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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