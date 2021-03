Зенит бесплатно вакцинирует Sputnik V всех своих болельщиков перед матчами РПЛ

В России поединки проходят с фанатами на трибунами, поэтому руководство решило воспользоваться ситуацией. Перед матчем 22-го тура РПЛ против "Ахмата" "Зенит" проводил вакцинацию болельщиков. Прямо на стадионе были пункты, где каждый человек, которому исполнилось 18 лет, мог прийти с паспортом и медицинской книгой для получения дозы Sputnik V.

The #SputnikV vaccination programme is well underway here at the Gazprom Arena



We'll be offering free vaccinations to supporters at everyone of our home games for the rest of this season! pic.twitter.com/AApj784mCN