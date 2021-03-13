  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Зенит бесплатно вакцинирует Sputnik V всех своих болельщиков перед матчами РПЛ
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зенит бесплатно вакцинирует Sputnik V всех своих болельщиков перед матчами РПЛ

Россия
(1 голосов)

Российская вакцина нашла своего покупателя

Зенит бесплатно вакцинирует Sputnik V всех своих болельщиков перед матчами РПЛ

Sky Sports/Автор невідомий

Новина українською

В России поединки проходят с фанатами на трибунами, поэтому руководство решило воспользоваться ситуацией. Перед матчем 22-го тура РПЛ против "Ахмата" "Зенит" проводил вакцинацию болельщиков. Прямо на стадионе были пункты, где каждый человек, которому исполнилось 18 лет, мог прийти с паспортом и медицинской книгой для получения дозы Sputnik V.

Sky Sports сообщает, что по оценкам российская вакцина имеет примерно 91,6% эффективности от коронавируса при двух дозах.

На данный момент средняя посещаемость на "Газпром Арене" составляет около 17 тыс болельщиков. До последнего домашнего матча в сезоне против "Локомотива" за два часа перед каждой встречей на стадионе будут работать пункты вакцинации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зенит (Санкт-Петербург)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
13.03.2021 в 21:46
Чему Вы злорадствуете? Ну вакцинируют и пусть, это их вопросы. Задайте вопрос автору статьи, почему она размещена? Наверное, для коментов?
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.03.2021 в 21:26
Люди думают а народе .а в Украине только зеля ширнулся вакциной или другим чем то)
Ответить
+2
-5
c99baf (Харьков)
13.03.2021 в 21:33
Ключевое слово - ..".или другим чем-то".
Ответить
0
-1
aleks68
13.03.2021 в 21:50
"люди думают о народе"?полечи свою голову лапоть.когда в паРАШЕ думали о народе?твоё дело молча батрачить и лизать зад вождю.колись своей мочой и не ной.кому здесь нужен зенит и его "забота" о болельщиках?
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
13.03.2021 в 21:57
Россия и для людей? Не смеши
Ответить
+1
0
efim423 (odessa)
13.03.2021 в 21:13
вакцинация пройдёт через присаживание на бутылку .
Ответить
+2
-3
octavi4 (Warszawa)
13.03.2021 в 21:15
А ведь мог отказаться :)
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
13.03.2021 в 21:53
efim423, он не мог он ГЕЙ!
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...