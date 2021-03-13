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Зенит бесплатно вакцинирует Sputnik V всех своих болельщиков перед матчами РПЛ
Российская вакцина нашла своего покупателя
Sky Sports/Автор невідомий
В России поединки проходят с фанатами на трибунами, поэтому руководство решило воспользоваться ситуацией. Перед матчем 22-го тура РПЛ против "Ахмата" "Зенит" проводил вакцинацию болельщиков. Прямо на стадионе были пункты, где каждый человек, которому исполнилось 18 лет, мог прийти с паспортом и медицинской книгой для получения дозы Sputnik V.
The #SputnikV vaccination programme is well underway here at the Gazprom Arena— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) March 13, 2021
We'll be offering free vaccinations to supporters at everyone of our home games for the rest of this season! pic.twitter.com/AApj784mCN
Sky Sports сообщает, что по оценкам российская вакцина имеет примерно 91,6% эффективности от коронавируса при двух дозах.
На данный момент средняя посещаемость на "Газпром Арене" составляет около 17 тыс болельщиков. До последнего домашнего матча в сезоне против "Локомотива" за два часа перед каждой встречей на стадионе будут работать пункты вакцинации.
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