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"Испытали сердечную привязанность к Ротору" - Штаб Хацкевича попрощался с клубом
У Ротора будет новый тренер
В пятницу волгоградский "Ротор" на своём официальном сайте объявил о
В свою очередь, Хацкевич вместе со своим штабом попрощался с российским клубом.
"Мы хотим поблагодарить всех игроков, медицинский персонал, административный состав, всех людей, которые помогали нам в работе. Мы, также, хотели бы поблагодарить за поддержку преданных болельщиков, которые верили в нашу команду. Мы хотим подчеркнуть, что приобрели огромный опыт и испытали сердечную привязанность к нашему клубу "Ротор". Конечно, мы также хотим отдельно поблагодарить игроков за всю их работу и усилия, которые позволили нам пристойно выступать в РПЛ. Отныне, мы желаем вам здоровья, благополучия и удачи с новым тренерским штабом!
Тренерский штаб: Хацкевич А.Н.; Шацких М.А.; Варивончик В.А.; Шпанюк В.В.; Беляев В.В.", — говорится в официальном заявлении Хацкевича и его штаба.
Напомним, что Хацкевич возглавил "Ротор" в декабре 2019 года и вывел команду в РПЛ.
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