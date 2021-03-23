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"Испытали сердечную привязанность к Ротору" - Штаб Хацкевича попрощался с клубом

Россия
(1 голосов)

У Ротора будет новый тренер

"Испытали сердечную привязанность к Ротору" - Штаб Хацкевича попрощался с клубом

Новина українською

В пятницу волгоградский "Ротор" на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.

В свою очередь, Хацкевич вместе со своим штабом попрощался с российским клубом.

"Мы хотим поблагодарить всех игроков, медицинский персонал, административный состав, всех людей, которые помогали нам в работе. Мы, также, хотели бы поблагодарить за поддержку преданных болельщиков, которые верили в нашу команду. Мы хотим подчеркнуть, что приобрели огромный опыт и испытали сердечную привязанность к нашему клубу "Ротор". Конечно, мы также хотим отдельно поблагодарить игроков за всю их работу и усилия, которые позволили нам пристойно выступать в РПЛ. Отныне, мы желаем вам здоровья, благополучия и удачи с новым тренерским штабом!

Тренерский штаб: Хацкевич А.Н.; Шацких М.А.; Варивончик В.А.; Шпанюк В.В.; Беляев В.В.", — говорится в официальном заявлении Хацкевича и его штаба.

Напомним, что Хацкевич возглавил "Ротор" в декабре 2019 года и вывел команду в РПЛ.

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В статье: Александр Хацкевич Ротор (Волгоград)
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Источник:
Ротор

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