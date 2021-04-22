Президент Российского футбольного союза избран в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков был избран в исполком УЕФА.

Во время недавнего конгресса УЕФА состоялись выборы в исполком организации. В число пополнивших состав исполкома попал и президент РФС Александр Дюков.

На выборах он получил 50 голосов из возможных 55, при этом для победы необходимо было всего 28. Бывший президент «Зенита» был избран на 4 года.