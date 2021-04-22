Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Российского футбольного союза избран в исполком УЕФА
Перестановки в исполкоме УЕФА
uefa.com
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков был избран в исполком УЕФА.
Во время недавнего конгресса УЕФА состоялись выборы в исполком организации. В число пополнивших состав исполкома попал и президент РФС Александр Дюков.
На выборах он получил 50 голосов из возможных 55, при этом для победы необходимо было всего 28. Бывший президент «Зенита» был избран на 4 года.
Напомним, что также перестановки произошли и в руководстве Европейской клубной ассоциации (ЕКА). Предыдущий глава Андреа Аньелли, который также является президентом туринского "Ювентуса", покинул свой пост, а вместо него председателем на следующие три года
Популярное сейчас
- На расширенный майский сбор Шевченко вызовет до 30 игроков из клубов УПЛ
- Ультрас: Даже если Динамо выиграет Лигу Чемпионов, с трибун будет звучать "Lucescu, Go Away!"
- Город Харьков, время пришло. Взгляд со стороны на игру Металла
- Барселона остается в Суперлиге. Клуб сделал официальное заявление
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО