  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Президент Российского футбольного союза избран в исполком УЕФА
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Российского футбольного союза избран в исполком УЕФА

Россия
(1 голосов)

Перестановки в исполкоме УЕФА

Президент Российского футбольного союза избран в исполком УЕФА

uefa.com

Новина українською

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков был избран в исполком УЕФА.

Во время недавнего конгресса УЕФА состоялись выборы в исполком организации. В число пополнивших состав исполкома попал и президент РФС Александр Дюков.

На выборах он получил 50 голосов из возможных 55, при этом для победы необходимо было всего 28. Бывший президент «Зенита» был избран на 4 года.

Напомним, что также перестановки произошли и в руководстве Европейской клубной ассоциации (ЕКА). Предыдущий глава Андреа Аньелли, который также является президентом туринского "Ювентуса", покинул свой пост, а вместо него председателем на следующие три года избран президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
23.04.2021 в 00:26
Газпром попросив, як тут відмовиш? Холопи.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...