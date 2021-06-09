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УЕФА на 10 лет отстранил от футбола российского судью Лапочкина

Россия
(2 голосов)

Замешаны договорные матчи

УЕФА на 10 лет отстранил от футбола российского судью Лапочкина

Новина українською

УЕФА на 10 лет отстранил от футбола российского судью Сергея Лапочкина.

Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.

Так, в сезоне 2018/19 перд матче квалификации ЛЕ "Вентспилс" – "Бордо" на Лапочкина выходили люди с целью оказать влияние на исход матча. Судья якобы отказался от предложения, но не сообщил об этом в УЕФА, что является грубым нарушением.

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В статье: УЕФА
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
09.06.2021 в 19:11
Лапочка дочка
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F@ust (Прага)
09.06.2021 в 18:58
Орехова из Украины за это же отстранили навсегда. Хотя, 10 лет... Для арбитра, пожалуй, все.
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