УЕФА на 10 лет отстранил от футбола российского судью Лапочкина

УЕФА на 10 лет отстранил от футбола российского судью Сергея Лапочкина.

Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.

Так, в сезоне 2018/19 перд матче квалификации ЛЕ "Вентспилс" – "Бордо" на Лапочкина выходили люди с целью оказать влияние на исход матча. Судья якобы отказался от предложения, но не сообщил об этом в УЕФА, что является грубым нарушением.