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УЕФА добивается запрета на работу арбитра из России во всем мире

Россия
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А не только в Европе

УЕФА добивается запрета на работу арбитра из России во всем мире

Новина українською

УЕФА предложит ФИФА распространить запрет на арбитра из России Сергея Лапочкина на весь мир.

Накануне УЕФА объявила об отстранении судьи Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на длительный срок.

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА (CEDB) приняли решение о дисквалификации россиянина на 10 лет, начиная с 25 марта 2021 в связи с нарушением статей 11.2, 12.2 и 12.2d Дисциплинарного регламента УЕФА. Решение касается и национального, и международного уровня.

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В статье: Россия УЕФА ФИФА
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