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УЕФА добивается запрета на работу арбитра из России во всем мире
А не только в Европе
УЕФА предложит ФИФА распространить запрет на арбитра из России Сергея Лапочкина на весь мир.
Накануне УЕФА объявила об
Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА (CEDB) приняли решение о дисквалификации россиянина на 10 лет, начиная с 25 марта 2021 в связи с нарушением статей 11.2, 12.2 и 12.2d Дисциплинарного регламента УЕФА. Решение касается и национального, и международного уровня.
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