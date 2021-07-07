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Рианчо: Возглавить сборную России для меня было бы большой честью

Россия
(3 голосов)

Испанец расхвалил свои успехи в Динамо

Рианчо: Возглавить сборную России для меня было бы большой честью

Новина українською

Бывший ассистент Сергея Реброва в "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо заявил о своем желании поработать со сборной России.

"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В "Динамо" Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками "Динамо", которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", — сказал Рианчо.

Ныне сборную России возглавляет Станислав Черчесов, с которым команда не смогла выйти в плей-офф финальной части Евро-2020, из-за чего специалист вскоре может быть отправлен в отставку.

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В статье: Россия Рауль Рианчо
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (6)
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Просто Квашин (Харьков)
07.07.2021 в 23:21
Вот куесос ! За бабло и за щеку возмет.... Друг Дзюбы, будут вместе в роликах сниматься...
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.07.2021 в 22:57
Хто йому писав текст? Велика честь - це очолити сильну титуловану збірну, призера або чемпіона Європи чи світу. До чого тут збірна дерев'яних онаністів, над якою ржуть навіть у самій рашен федерастії ?? Які у неї титули та досягнення? А якщо напісяв у штанці від заздрощів до зарплатні їхнього тренера, то так би і говорив, а не вигадував би про "честь".
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+1
0
Soccermen (Ростов)
07.07.2021 в 22:56
Жеполиз
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
07.07.2021 в 22:53
"У России большой потенциал"... Рауль, можешь идти.. Спасибо за анекдот.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 22:47
Россия и честь --- слова противоположные.
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+6
-1
Unselfish (Белая Церковь )
07.07.2021 в 22:43
Надеюсь в Украине он больше не появится.
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+6
-2


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