Рианчо: Возглавить сборную России для меня было бы большой честью

Бывший ассистент Сергея Реброва в "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо заявил о своем желании поработать со сборной России.

"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В "Динамо" Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками "Динамо", которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", — сказал Рианчо.

Ныне сборную России возглавляет Станислав Черчесов, с которым команда не смогла выйти в плей-офф финальной части Евро-2020, из-за чего специалист вскоре может быть отправлен в отставку.