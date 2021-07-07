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Рианчо: Возглавить сборную России для меня было бы большой честью
Испанец расхвалил свои успехи в Динамо
Бывший ассистент Сергея Реброва в "Динамо" и Андрея Шевченко в
"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В "Динамо" Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками "Динамо", которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", — сказал Рианчо.
Ныне сборную России возглавляет Станислав Черчесов, с которым команда не смогла выйти в плей-офф финальной части Евро-2020, из-за чего специалист вскоре может быть отправлен в отставку.
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