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Россия уволила главного тренера сборной после ужасного провала на Евро-2020

Россия
(1 голосов)
Россия уволила главного тренера сборной после ужасного провала на Евро-2020

Фото: RT на русском

Новина українською

Российский футбольный союз решил расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Станислав Черчесов и его тренерским штабом.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение было совместным с Черчесовым.

Союз начинает работу по поиску кандидатов на должность коуча сборной для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что национальная сборная России заняла последнее 4 место в группе В на Евро-2020 - проиграла Бельгии и Дании, пропустив всего 7 голов, забила - 2.

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В статье: Россия Станислав Черчесов Евро-2020
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Комментарии (5)
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Daddygo (Харьков)
08.07.2021 в 19:05
Справедливости ради - ничего ужасного не произошло, сборные Бельгии и Дании на голову выше классом чем сборная россии. Свои относительно законнные 3 очка с финнами они взяли.Украина врядли взяла бы больше, нам просто повезло с раскладами.
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0
0
magnum power (БОМЖ)
08.07.2021 в 18:39
Интересно, какой тренер сможет слепить команду из деревянных футболистов.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2021 в 18:34
Та зачем? Все нормально как для мокшей.
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+2
0
Дядько Петро (Волинь)
08.07.2021 в 18:10
РФ, ЧЄ провалила, жахливо Я з цим згідний, от коли б вони не виграли в Фінляндії, то план мінімум виконали би. Не дали би вийти Україні з групи.
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0
-1
Джим Слэйд (Харьков)
08.07.2021 в 17:50
Прям-таки и "жахливого". Даже один матч выиграли, это для них не так и плохо
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+4
-2


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