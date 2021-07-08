Россия уволила главного тренера сборной после ужасного провала на Евро-2020

Российский футбольный союз решил расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Станислав Черчесов и его тренерским штабом.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение было совместным с Черчесовым.

Союз начинает работу по поиску кандидатов на должность коуча сборной для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что национальная сборная России заняла последнее 4 место в группе В на Евро-2020 - проиграла Бельгии и Дании, пропустив всего 7 голов, забила - 2.