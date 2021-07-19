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Из-за допинга ФИФА дисквалифицировала 3 футболистов из России

Россия
(1 голосов)

Со следствием сотрудничал только один

Из-за допинга ФИФА дисквалифицировала 3 футболистов из России

Новина українською

Дисциплинарный комитет ФИФА ввел санкции в отношении троих российских футболистов за нарушение антидопингового законодательства.

ФИФА, как сообщает пресс-служба организации, дисквалифицировала Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова из-за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.

Все три случая произошли в результате допинг-контроля, проведенного в 2013 году. Тесты игроков были изучены в московской лаборатории и сначала зарегистрированы как "негативные" в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА.

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Дальнейшее расследование, проведенное ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к неопровержимых доказательств использования запрещенных веществ: "метандиенон" (Князев и Обухов) и "фуросемид" (Мещерякова).

Князев и Мещерякова были приговорены к 2-летнему сроку дисквалификации. Обухов же признал нарушение, сотрудничал со следствием, оказал существенную помощь. В свете этих обстоятельств дисциплинарный комитет решил сократить ему срок дисквалификации до 6 месяцев. Обухов будет временно отстранен до 2 декабря.

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В статье: ФИФА Допинг FIFA Чемпионат России
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 19:38
Уберите пожалуйста это дерьмо.
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+4
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.07.2021 в 19:34
Москалі спробували сунутись без мельдонію на Євро і обкакались по повній.
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+3
-2
5ata4ok (Харьков)
19.07.2021 в 19:39
в 13 году? ты хоть текст читай...
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+1
-6
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.07.2021 в 19:47
Я читав , дурнику, і про 13 -тий також. А про останнє Євро згадав безвідносно до даного повідомлення. Так що, спи спокійно.
+5
-1


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