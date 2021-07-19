Из-за допинга ФИФА дисквалифицировала 3 футболистов из России

Дисциплинарный комитет ФИФА ввел санкции в отношении троих российских футболистов за нарушение антидопингового законодательства.

ФИФА, как сообщает пресс-служба организации, дисквалифицировала Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова из-за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.

Все три случая произошли в результате допинг-контроля, проведенного в 2013 году. Тесты игроков были изучены в московской лаборатории и сначала зарегистрированы как "негативные" в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА.

Дальнейшее расследование, проведенное ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к неопровержимых доказательств использования запрещенных веществ: "метандиенон" (Князев и Обухов) и "фуросемид" (Мещерякова).

Князев и Мещерякова были приговорены к 2-летнему сроку дисквалификации. Обухов же признал нарушение, сотрудничал со следствием, оказал существенную помощь. В свете этих обстоятельств дисциплинарный комитет решил сократить ему срок дисквалификации до 6 месяцев. Обухов будет временно отстранен до 2 декабря.