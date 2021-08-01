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Ассистент Шевченко по сборной может возглавить московский Локомотив
Тассотти может заменить Николича
Photo by Alessandro Garafallo – Pool/Getty Images
Издание Спорт-Экспресс сообщает, что Мауро Тассотти, который занимает должность ассистента главного тренера национальной сборной Украины, может заменить Марко Николича на посту главного тренера московского "Локомотива".
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По информации источника, руководитель отдела спорта российского клуба Ральф Рангник видет именно итальянского специалиста главным кандидатом на пост наставника команды.
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Источник:Sport Express
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
01.08.2021 в 21:42
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simargl (Чернигов)
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Водитель трамвая (Бухарест)
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