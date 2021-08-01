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Ассистент Шевченко по сборной может возглавить московский Локомотив

Россия
(1 голосов)

Тассотти может заменить Николича

Ассистент Шевченко по сборной может возглавить московский Локомотив

Photo by Alessandro Garafallo – Pool/Getty Images

Новина українською

Издание Спорт-Экспресс сообщает, что Мауро Тассотти, который занимает должность ассистента главного тренера национальной сборной Украины, может заменить Марко Николича на посту главного тренера московского "Локомотива".

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По информации источника, руководитель отдела спорта российского клуба Ральф Рангник видет именно итальянского специалиста главным кандидатом на пост наставника команды.

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В статье: Локомотив (Москва) Мауро Тассотти
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Источник:
Sport Express

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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
01.08.2021 в 21:42
Гроші не пахнуть... Він нам, українцям нічого не винен. Він просто іноземець, який може працювати де йому захочеться..
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simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 21:34
Ах, так вот почему Шева уходит...
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Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 21:17
Гарные помощники у Шевы были, как раз в стиле Дырки.
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