В России предложили сыграть матч между киевским Динамо и московским Спартаком

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов предложил идею проведения товарищеского матча между "красно-белыми" и киевским "Динамо".

"Почему бы и не провести сейчас такую игру? Раньше такие матчи были. Потом они прекратились из-за политической ситуации. Скучаю не по матчам, а по друзьям, с которыми играл за сборную СССР, встречался в Москве и Киеве. Я бы хотел встретиться с друзьями.

Если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо. Не берусь сказать, кто был бы сильнее, обе команды не особо блещут в Европе", — сказал Гаврилов.