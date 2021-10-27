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В России предложили сыграть матч между киевским Динамо и московским Спартаком

Россия
(2 голосов)

Как они это себе представляют?

В России предложили сыграть матч между киевским Динамо и московским Спартаком

Фото: fcdynamo.kiev.ua/ Автор - А.Лукацкий

Новина українською

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов предложил идею проведения товарищеского матча между "красно-белыми" и киевским "Динамо".

"Почему бы и не провести сейчас такую игру? Раньше такие матчи были. Потом они прекратились из-за политической ситуации. Скучаю не по матчам, а по друзьям, с которыми играл за сборную СССР, встречался в Москве и Киеве. Я бы хотел встретиться с друзьями.

Если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо. Не берусь сказать, кто был бы сильнее, обе команды не особо блещут в Европе", — сказал Гаврилов.

Отметим, что в 2014 году УЕФА развела матчи украинских и российских команд в еврокубковых турнирах в связи с войной на Донбассе и оккупацией Россией украинского Крыма.

Последняя встреча между "Спартаком" и "Динамо" состоялась 7 июля 2013 года. Тогда киевляне выиграли со счетом 2:1.

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В статье: Динамо (Киев) Спартак (Москва) Юрий Гаврилов
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Источник:
Спорт Экспресс

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Комментарии (14)
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balamyt (Boston)
27.10.2021 в 14:51
Этот. Типа. Газаева. который с идеей объединённого. чемпионата. Носился..Совсем. оторвались от реальности..По человечески сердцем Гаврилова понять можно, но умом. Россию не понять..Воткнули. Украине вилку в бок. И. Вежливо интересуются. Не больно ли вам..К. моему сожалению. В. России многие до сих пор не понимают..до какой степени. Дошла. В. Украине ненависть ко всему что связано. С Россией..и это видно на долго..
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
27.10.2021 в 14:43
Конечно можно и даже нужно!!! Только тогда, когда пиво в Москве будет продаваться по 15 гривен...
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+3
0
Черноморчик (Одесса )
27.10.2021 в 14:37
Все пытаются пластинку по новой запустить . Один народ один язык общая история
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
27.10.2021 в 14:33
Це наче сусід-алкаш в припадку "білки" заліз до вас в дім, пограбував, налякав дітей, згвалтував їхню матір, а потім дзвонить: "Я чую, ви вареники з сиром готуєте... То я до вас в гості прийду..." Вони зовсім з глузду зїхали...
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+4
0
Ярослав101010
27.10.2021 в 14:32
Хитрые москали)Дождались пока Миля закончит карьеру,чтобы снова не похоронил их,и решили предложить этот матч
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+2
0
avatar
Ракицкий (Питер)
27.10.2021 в 14:30
Ждем !И сборную нужно с рашистами глянуть.
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0
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2021 в 14:26
ПТНПНХ
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+7
0
Kela (Одесса)
27.10.2021 в 14:16
похоже до них все еще не дошло
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+11
0
Acsakal (Kharkov)
27.10.2021 в 14:37
І не дійде. Вони вважають, що не лише Крим - "їхній", але й вся Україна - теж "їхня". А українці в ній просто "прибульці".
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+4
0
avatar
satellite (Харьков)
27.10.2021 в 14:06
Гаврилов явно говорит это от любви к футболу и от любви к своим друзьям по Сборной СССР. О тех временах кода украинцы и россияне отдавали все силы на поле за Свою Родину!!!
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+2
-15
янковский ян (Запорожье)
27.10.2021 в 14:27
До таких как Гаврилов и иже с ним никогда ничего не дойдет.
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+6
0
WALERON (Запорожье)
27.10.2021 в 14:53
Думаю ни один настоящий, здравомыслящий, повторяю - ЗДРАВОМІСЛЯЩИЙ!, Украинец, даже тот кому за 50 и он вырос в СССР. не назовет своей Родиной ту страну!!!!
+2
0
Acsakal (Kharkov)
27.10.2021 в 14:50
Ваш квасний совковий пафос навіть для вас виглядає фальшивим і недоречним на 8-му році агресії імперців. Батьківшини в нас різні. Їхня напала на нашу і досі хоче нас повністю знищити.
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+2
0
дЫркофан
27.10.2021 в 13:58
лаптеголовым неймётся
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+13
-2


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