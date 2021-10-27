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В России предложили сыграть матч между киевским Динамо и московским Спартаком
Как они это себе представляют?
Фото: fcdynamo.kiev.ua/ Автор - А.Лукацкий
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов предложил идею проведения товарищеского матча между "красно-белыми" и киевским "Динамо".
"Почему бы и не провести сейчас такую игру? Раньше такие матчи были. Потом они прекратились из-за политической ситуации. Скучаю не по матчам, а по друзьям, с которыми играл за сборную СССР, встречался в Москве и Киеве. Я бы хотел встретиться с друзьями.
Если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо. Не берусь сказать, кто был бы сильнее, обе команды не особо блещут в Европе", — сказал Гаврилов.
Отметим, что в 2014 году УЕФА развела матчи украинских и российских команд в еврокубковых турнирах в связи с войной на Донбассе и оккупацией Россией украинского Крыма.
Последняя встреча между "Спартаком" и "Динамо" состоялась 7 июля 2013 года. Тогда киевляне выиграли со счетом 2:1.
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