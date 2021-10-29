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Хацкевич: После того, с чем я столкнулся в Роторе, тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России

Россия
(2 голосов)

Тренер остался недоволен своим российским этапом в карьере

Хацкевич: После того, с чем я столкнулся в Роторе, тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

"На данный момент я взял для себя паузу до декабря. Конечно, это я так планирую, но все может поменяться в зависимости от обстоятельств. После ухода из "Ротора" предложения были, но сейчас я более взвешенно подхожу к выбору клуба - тут главное не ошибиться.

После того, с чем я столкнулся в "Роторе", мне тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России.

Теперь я понимаю, что в следующий раз надо очень хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться ваши отношения. Потому что бывают случаи, когда люди, которые находятся возле клубов, вмешиваются в твою работу и попросту влияют на нее. Как было в том же "Роторе", – сказал Хацкевич.

Напомним, что 48-летний специалист работал в "Роторе" с 2019 по 2021 год.

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В статье: Александр Хацкевич Ротор (Волгоград)
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Источник:
sport24

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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkov)
29.10.2021 в 22:13
Він громадянин якої країни?
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pyvovarchyk (Львів)
29.10.2021 в 22:17
бульбаш
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Acsakal (Kharkov)
29.10.2021 в 22:26
А дозвіл на проживання тут - постійний? Я знаю, що він за походженням білорус (Хацкевич, Бількевич, Мілевський - білоруський десант), але він міг давно отримати український паспорт. Якщо українського паспорту в нього нема, то нехай влаштовується, де хоче, а якщо є... То тоді робота на московії - то не лише його турбота.
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Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 22:51
З якою метою цікавитесь?
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