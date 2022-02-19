Экс-хавбек Карпат перешел в московский ЦСКА

Аргентинский полузащитник Хорхе Карраскаль, который известен в Украине по выступлениям за " Карпаты ", перешел в московский ЦСКА.

В российский клуб 23-лений хавбек перебрался из аргентинского "Ривер Плейт".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6,2 млн.

Отметим, что за "Карпаты", с перерывами на аренды, Карраскаль выступал с лета 2017 по зиму 2020 года - колумбийский игрок провёл за львовян 41 матч, забил шесть голов и отдал пять ассистов.