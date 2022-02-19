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Экс-хавбек Карпат перешел в московский ЦСКА
Хорхе Карраскаль отправился покорять Москву
pfc-cska.com
Аргентинский полузащитник Хорхе Карраскаль, который известен в Украине по выступлениям за "
В российский клуб 23-лений хавбек перебрался из аргентинского "Ривер Плейт".
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6,2 млн.
Отметим, что за "Карпаты", с перерывами на аренды, Карраскаль выступал с лета 2017 по зиму 2020 года - колумбийский игрок провёл за львовян 41 матч, забил шесть голов и отдал пять ассистов.
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Источник:ПФК ЦСКА
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