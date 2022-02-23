США ввели санкции против московского ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских олигархов, государственных банков и политических элит. Под ограничения финансовой деятельности попал московский "ЦСКА", принадлежащий Внешэкономбанку.

"ЦСКА" принадлежит ВЭБ с 2017 года.

"Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от финансовой системы США. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а физическим и юридическим лицам США отныне запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США).

Это сразу ухудшит способность ВЭБ и Промсвязьбанка выполнять базовые функции в международной финансовой системе", – говорится в официальном заявлении министерства финансов США.

Санкции последовали за признанием РФ самопровозглашенных донецкой и луганской народных республик.