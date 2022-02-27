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Уже 19 стран закрыли небо для российских авиакомпаний. рф практически закрыта от западного мира
"Русский самолёт, иди на х*й"
Фото: avia.gazprom.ru / Автор неизвестен
Небо над странами Европы для российских авиакомпаний продолжает становиться всё более недоступным.
Так, по последней информации российская авиация теперь не сможет летать в воздушном пространстве уже 19 стран: Великобританией, Чехией, Польшей, Румынией, Литвой, Латвией, Эстонией, Болгарией, Словенией, Германией, Италией, Данией, Бельгией, Исландией, Швецией, Австрией, Финляндией и Австрией.
Заметим, что количество стран постоянно растёт. Вчера
Также Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на странице Мининфраструктуры в фейсбук от лица всех союзников антипутинской коалиции и украинских диспетчеров обратился к авиации рф: "Русский самолёт, иди нах*й!"
Инфографика - ТСН
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