Уже 19 стран закрыли небо для российских авиакомпаний. рф практически закрыта от западного мира

Небо над странами Европы для российских авиакомпаний продолжает становиться всё более недоступным.

Так, по последней информации российская авиация теперь не сможет летать в воздушном пространстве уже 19 стран: Великобританией, Чехией, Польшей, Румынией, Литвой, Латвией, Эстонией, Болгарией, Словенией, Германией, Италией, Данией, Бельгией, Исландией, Швецией, Австрией, Финляндией и Австрией.

Заметим, что количество стран постоянно растёт. Вчера их было только восемь .

Также Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на странице Мининфраструктуры в фейсбук от лица всех союзников антипутинской коалиции и украинских диспетчеров обратился к авиации рф: "Русский самолёт, иди нах*й!"



Инфографика - ТСН