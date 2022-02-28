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РФ - о переговорах с Украиной: Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-беларусской границе
Стороны договорились о новой встрече
Фото: facebook.com/beltanews / Автор неизвестен
Помощник президента страны-оккупанта Владимир Мединский после первой встречи между представителями Украины и РФ сообщил, что стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.
"Переговоры длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.
Самое главное - согласились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-беларусской границе. Есть соответствующие договорённости.
До того времени руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", - сказал Мединский.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский
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