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Швейцария нарушает нейтралитет: страна наложила санкции на людей и компании из рф
Остались ли на россии еще где-то деньги?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарские власти приняли решение ввести санкции против страны-агрессора схожие с теми, которые ввел ранее Европейский союз. Об этом сообщает агентство Reuters. Швейцария налагает санкции на все активы россиян и компаний, оставлявшие свои активы в стране.
"Мы находимся в чрезвычайной ситуации, когда нужно принять чрезвычайные меры. Швейцарский нейтралитет долго оставался нетронутым, но мы стоим на стороне западных ценностей", - говорится в заявлении.
Швейцария также налагает санкции на владимира путина и сергея лаврова. Страна закрывает свое воздушное пространство для большинства российских самолетов. Все решения вступают в силу немедленно.
Швейцария отказывалась вводить санкции в большинстве случаев. В том числе после анексии Крыма в 2014 году. Всего в Швейцарии находилось около 10,4 млрд швейцарских франков.
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