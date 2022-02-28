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Швейцария нарушает нейтралитет: страна наложила санкции на людей и компании из рф

Россия
(2 голосов)

Остались ли на россии еще где-то деньги?

Швейцария нарушает нейтралитет: страна наложила санкции на людей и компании из рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Швейцарские власти приняли решение ввести санкции против страны-агрессора схожие с теми, которые ввел ранее Европейский союз. Об этом сообщает агентство Reuters. Швейцария налагает санкции на все активы россиян и компаний, оставлявшие свои активы в стране.

"Мы находимся в чрезвычайной ситуации, когда нужно принять чрезвычайные меры. Швейцарский нейтралитет долго оставался нетронутым, но мы стоим на стороне западных ценностей", - говорится в заявлении.

Швейцария также налагает санкции на владимира путина и сергея лаврова. Страна закрывает свое воздушное пространство для большинства российских самолетов. Все решения вступают в силу немедленно.

Швейцария отказывалась вводить санкции в большинстве случаев. В том числе после анексии Крыма в 2014 году. Всего в Швейцарии находилось около 10,4 млрд швейцарских франков.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Виктор Черевичный
28.02.2022 в 20:52
наконец то и они поняли какая раша-параша есть на самом деле.получи раша за свое нападение на мирное население Украины и обстрелы по жилым домам, детским учреждениям
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 20:49
В швейцарских банках столько сбережений российских воров, что им пофиг тот нейтралитет. Благодарить нас должны, а они нам "кантонов" присылали...
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+1
0

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