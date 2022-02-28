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Клюшка и шайба вам не нужны – рф и беларусь отстранены от участия в международных турнирах по хоккею
Слава Україні!
IIHF
Совет Международной федерации хоккея на льду отстранил все российские и белорусские национальные и клубные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой, а также отозвал права на проведение чемпионата мира среди юниоров 2023 года в рф.
IIHF решительно осуждает использование военной силы и призывает использовать дипломатические средства для разрешения войны.
The IIHF Council has suspended all Russian and Belarusian national and club teams from IIHF competitions until further notice and withdrew the hosting rights of the 2023 #WorldJuniors from Russia.— IIHF (@IIHFHockey) February 28, 2022
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24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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