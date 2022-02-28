УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Клюшка и шайба вам не нужны – рф и беларусь отстранены от участия в международных турнирах по хоккею
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клюшка и шайба вам не нужны – рф и беларусь отстранены от участия в международных турнирах по хоккею

Россия
Обновлено
(2 голосов)

Слава Україні!

Клюшка и шайба вам не нужны – рф и беларусь отстранены от участия в международных турнирах по хоккею

IIHF

Новина українською

Совет Международной федерации хоккея на льду отстранил все российские и белорусские национальные и клубные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой, а также отозвал права на проведение чемпионата мира среди юниоров 2023 года в рф.

IIHF решительно осуждает использование военной силы и призывает использовать дипломатические средства для разрешения войны.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

Читайте такжеПредставитель Украины в ООН: Если путин хочет убить себя, для этого не нужен ядерный потенциал

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: хоккей война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
iihf.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Scheral88 (Wesseling, Rheinl)
28.02.2022 в 23:14
Огонь. Еще б всех игроков в NHL забанили
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 22:55
Международный флеш-моб начинает играть козырными картами...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...