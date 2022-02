Клюшка и шайба вам не нужны – рф и беларусь отстранены от участия в международных турнирах по хоккею

Совет Международной федерации хоккея на льду отстранил все российские и белорусские национальные и клубные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой, а также отозвал права на проведение чемпионата мира среди юниоров 2023 года в рф.

IIHF решительно осуждает использование военной силы и призывает использовать дипломатические средства для разрешения войны.

The IIHF Council has suspended all Russian and Belarusian national and club teams from IIHF competitions until further notice and withdrew the hosting rights of the 2023 #WorldJuniors from Russia.



