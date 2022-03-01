Украинский вратарь Годзюр покинул российский Урал

Украинский голкипер Ярослав Годзюр расторг контракт с российским "Уралом" по обоюдному согласию сторон.

36-летний уроженец Ивано-Франковска выступал в россии почти непрерывно с 2006 года за "Крылья советов", "Терек", а в 2017-м защищал ворота "Урала", наиграв 100 матчей (135 пропущенных).

Ранее из страны-агрессора также выехали уже бывший помощник тренера "Динамо" Андрей Воронин и защитник москвичей Иван Ордец.

После вторжения в Украину УЕФА и ФИФА уже исключили российскую сборную и клубы вообще отовсюду - играть они теперь могут между собой. Ну, или еще с белорусами да венесуэльцами.