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Украинский вратарь Годзюр покинул российский Урал

Россия
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Украинский вратарь Годзюр покинул российский Урал

Фото: fc-ural.ru/ автор неизвестен

Новина українською

Украинский голкипер Ярослав Годзюр расторг контракт с российским "Уралом" по обоюдному согласию сторон.

36-летний уроженец Ивано-Франковска выступал в россии почти непрерывно с 2006 года за "Крылья советов", "Терек", а в 2017-м защищал ворота "Урала", наиграв 100 матчей (135 пропущенных).

Ранее из страны-агрессора также выехали уже бывший помощник тренера "Динамо" Андрей Воронин и защитник москвичей Иван Ордец.

После вторжения в Украину УЕФА и ФИФА уже исключили российскую сборную и клубы вообще отовсюду - играть они теперь могут между собой. Ну, или еще с белорусами да венесуэльцами.

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В статье: Ярослав Годзюр "Урал" (Екатеринбург) война с Россией
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Источник:
ФК Урал

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