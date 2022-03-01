Ассоциация европейских клубов исключила из своего состава представителей россии

Ассоциация европейских клубов, представляющая интересы клубов в УЕФА, провела первое в 2022-м году заседание. Одним из главных вопросов на их повестке было исключение из структуры представителей страны-агрессора.

Решение было принято быстро. Больше не являются членами Ассоциации европейских клубов "Зенит", "Спартак", "Рубин", ЦСКА, "Ростов", "Краснодар" и "Локомотив".

Причина бана российских клубов – агрессия рашистов против независимой Украины. АЕК полностью поддерживает те санкции, которые на Россию ранее были наложены УЕФА и ФИФА.