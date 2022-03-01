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Ассоциация европейских клубов исключила из своего состава представителей россии

Россия
(2 голосов)

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Ассоциация европейских клубов исключила из своего состава представителей россии

Тасс

UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация европейских клубов, представляющая интересы клубов в УЕФА, провела первое в 2022-м году заседание. Одним из главных вопросов на их повестке было исключение из структуры представителей страны-агрессора.

Решение было принято быстро. Больше не являются членами Ассоциации европейских клубов "Зенит", "Спартак", "Рубин", ЦСКА, "Ростов", "Краснодар" и "Локомотив".

Причина бана российских клубов – агрессия рашистов против независимой Украины. АЕК полностью поддерживает те санкции, которые на Россию ранее были наложены УЕФА и ФИФА.

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В статье: война с Россией
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 22:22
Гооооооооооол!!!!!!
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