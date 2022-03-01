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AFP: Суд ООН начнет слушания относительно войны в Украине
Первым под трибунал – путин, дальше его прихвостни шойгу, лавров, песков и так по списку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Военные преступления путинского режима против человечества не останутся безнаказанными. Механизм уже запущен. AFP News Agency сообщает, что суд ООН начнет слушание о войне между россией и Украиной (из-за вторжения путинской страны-агрессора) 7-8 марта.
#BREAKING The International Court of Justice said Tuesday it would hold hearings on March 7 and 8 over the war in Ukraine as fighting intensifies pic.twitter.com/fzeegxgaTt— AFP News Agency (@AFP) March 1, 2022
Добавим, что ранее был инициирован судебный процесс агрессором даже без обращения украинской стороны.
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