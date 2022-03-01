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AFP: Суд ООН начнет слушания относительно войны в Украине

Россия
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Первым под трибунал – путин, дальше его прихвостни шойгу, лавров, песков и так по списку

AFP: Суд ООН начнет слушания относительно войны в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Военные преступления путинского режима против человечества не останутся безнаказанными. Механизм уже запущен. AFP News Agency сообщает, что суд ООН начнет слушание о войне между россией и Украиной (из-за вторжения путинской страны-агрессора) 7-8 марта.

Добавим, что ранее был инициирован судебный процесс агрессором даже без обращения украинской стороны.

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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
01.03.2022 в 23:48
Гриневецкий и труханов сливают Одессу , ТЕРоборона до сих пор неукомплектована , они воруют деньги не смотря на войну
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