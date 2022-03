AFP: Суд ООН начнет слушания относительно войны в Украине

Военные преступления путинского режима против человечества не останутся безнаказанными. Механизм уже запущен. AFP News Agency сообщает, что суд ООН начнет слушание о войне между россией и Украиной (из-за вторжения путинской страны-агрессора) 7-8 марта.

