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Следом за тренером-иностранцем. Краснодар планируют покинуть все легионеры

Россия
(2 голосов)

Их наставил на праведный путь поляк Гжегож Крыховяк

Следом за тренером-иностранцем. Краснодар планируют покинуть все легионеры

UA-Футбол
Новина українською

Немецкий тренер российского "Краснодара" Даниэль Фарке покинул футбольный клуб из страны-оккупанта "Краснодар", расторгнув контракт с согласия сторон. Интересно, что Фарке возглавил "быков" только в январе и до сих пор не провел ни одного официального матча.

Следом за тренером из "Краснодара" идут и легионеры. Об этом сообщают журналисты, приближенные к клубу. Инициатором принятия такого решения стал поляк Гжегож Крыховяк, известный по выступлениям в "Севилье" и ПСЖ.

Напомним, что российским клубам и сборным запретили участвовать в любых международных европейских матчах из-за агрессии против Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 19:02
Тотальный бойкот нелюдям!
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