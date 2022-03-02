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Следом за тренером-иностранцем. Краснодар планируют покинуть все легионеры
Их наставил на праведный путь поляк Гжегож Крыховяк
Немецкий тренер российского "Краснодара" Даниэль Фарке покинул футбольный клуб из страны-оккупанта "Краснодар", расторгнув контракт с согласия сторон. Интересно, что Фарке возглавил "быков" только в январе и до сих пор не провел ни одного официального матча.
Следом за тренером из "Краснодара" идут и легионеры. Об этом сообщают журналисты, приближенные к клубу. Инициатором принятия такого решения стал поляк Гжегож Крыховяк, известный по выступлениям в "Севилье" и ПСЖ.
Напомним, что российским клубам и сборным запретили участвовать в любых международных европейских матчах из-за агрессии против Украины.
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