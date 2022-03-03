Известный польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть россию

"Краснодар" покидают все легионеры, об этом сообщает журналист Иван Карпов. Польский хавбек Гжегож Крыховяк собрал всех иностранных футболистов (8 игроков) команды и убедил их покинуть российский клуб из-за войны в Украине.

Отмечается, что решение было принято единогласно. Вчера, 2 марта, легионеры "быков" не вышли на тренировку. Если руководство не убедит их остаться, то все они официально покинут клуб.

Напомним, также из-за нападения россии на Украину клубы рпл стремительно покидают иностранные специалисты. Тот же "Краснодар" покинул Даниэль Фарке, а из "Локомотива" ушел Маркус Гиздоль.