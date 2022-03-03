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Известный польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть россию
Правильно, что там делать вообще?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Краснодар" покидают все легионеры, об этом сообщает журналист Иван Карпов. Польский хавбек Гжегож Крыховяк собрал всех иностранных футболистов (8 игроков) команды и убедил их покинуть российский клуб из-за войны в Украине.
Отмечается, что решение было принято единогласно. Вчера, 2 марта, легионеры "быков" не вышли на тренировку. Если руководство не убедит их остаться, то все они официально покинут клуб.
Напомним, также из-за нападения россии на Украину клубы рпл стремительно покидают иностранные специалисты. Тот же "Краснодар" покинул Даниэль Фарке, а из "Локомотива" ушел Маркус Гиздоль.
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