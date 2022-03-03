УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Известный польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть россию
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть россию

Россия
(1 голосов)

Правильно, что там делать вообще?

Известный польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть россию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Краснодар" покидают все легионеры, об этом сообщает журналист Иван Карпов. Польский хавбек Гжегож Крыховяк собрал всех иностранных футболистов (8 игроков) команды и убедил их покинуть российский клуб из-за войны в Украине.

Читайте такжеЗеленский: Почти 9 тысяч убитых россиян за неделю. Мы сломали планы врага

Отмечается, что решение было принято единогласно. Вчера, 2 марта, легионеры "быков" не вышли на тренировку. Если руководство не убедит их остаться, то все они официально покинут клуб.

Напомним, также из-за нападения россии на Украину клубы рпл стремительно покидают иностранные специалисты. Тот же "Краснодар" покинул Даниэль Фарке, а из "Локомотива" ушел Маркус Гиздоль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гжегож Крыховяк "Краснодар" война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...