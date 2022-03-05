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Бегите, глупцы. EPFL исключила РПЛ и ФНЛ из состава организации
Можно уходить
European Leagues
Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ и ФНЛ из состава организации. Теперь любой футболист чемпионата может разорвать трудовой договор с российским клубом и уехать из рф без всякой компенсации.
EPFL – европейская спортивная организация, объединяющая профессиональные футбольные лиги.
STATEMENT - 04.03.2022 pic.twitter.com/Yob1l5ZIvA— European Leagues (@EuropeanLeagues) March 4, 2022
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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