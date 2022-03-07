УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке покидать чемпионат россии
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке покидать чемпионат россии

Россия
Обновлено
(5 голосов)

Мощный удар по РПЛ!

ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке покидать чемпионат россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА официально разрешила всем иностранцам, выступающим в российском футбольном чемпионате, покинуть его в ближайшие три дня.

У российских клубов есть время до 10 марта включительно, чтобы расстаться с футболистами и тренерами полюбовно; если не получится - те получат право уходить в одностороннем порядке и устраиваться в других странах. Права на них россияне теряют.

Иностранные клубы получат возможность регистрировать беглецов из РПЛ вплоть до 7 апреля включительно, хотя трансферное окно в Европе и закрыто - на них это распространяться не будет.

При этом ФИФА также сделала интересную оговорку: один клуб может подписать не более двух сбежавших из РФ легионеров за раз.

Напомним, ранее российские клубы, арбитров и сборные команды ранее выкинули из международных турниров из-за вторжения российской армии в Украину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА война с Россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФИФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...