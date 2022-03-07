ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке покидать чемпионат россии

ФИФА официально разрешила всем иностранцам, выступающим в российском футбольном чемпионате, покинуть его в ближайшие три дня.

У российских клубов есть время до 10 марта включительно, чтобы расстаться с футболистами и тренерами полюбовно; если не получится - те получат право уходить в одностороннем порядке и устраиваться в других странах. Права на них россияне теряют.

Иностранные клубы получат возможность регистрировать беглецов из РПЛ вплоть до 7 апреля включительно, хотя трансферное окно в Европе и закрыто - на них это распространяться не будет.

При этом ФИФА также сделала интересную оговорку: один клуб может подписать не более двух сбежавших из РФ легионеров за раз.

Напомним, ранее российские клубы, арбитров и сборные команды ранее выкинули из международных турниров из-за вторжения российской армии в Украину.