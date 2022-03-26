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Бегство как оно есть: из Рубина после вторжения россии в Украину ушли пятеро легионеров

Россия
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Страна-оккупант никому не нужна

Бегство как оно есть: из Рубина после вторжения россии в Украину ушли пятеро легионеров

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Kireev/NurPhoto

Новина українською

Масштабы побега иностранцев из российского футбольного чемпионата растут с каждым днем.

Сегодня "Рубин" потерял уже пятого легионера - хорватский центрбек Сильвие Бегич покинул клуб в разгар сезона.

До этого из Казани ушла еще четверка легионеров - грузин Хвича Кварацхелия подписался в "Динамо Батуми", датчанин Андерс Дрейер - в "Мидтьюланне", черногорец Сеад Хашкабанович - в "Юргордене", а хорват Филипп Уремович даже пошел на повышение, подписавшись в "Шеффилд Юнайтед".

Ранее абсолютно все легионеры покинули и "Краснодар". ФИФА разрешила уходить из россии прямо посреди сезона ввиду вторжения путинских оккупантов в Украину.

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В статье: Рубин (Казань) война с Россией
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