Бегство как оно есть: из Рубина после вторжения россии в Украину ушли пятеро легионеров

Масштабы побега иностранцев из российского футбольного чемпионата растут с каждым днем.

Сегодня "Рубин" потерял уже пятого легионера - хорватский центрбек Сильвие Бегич покинул клуб в разгар сезона.

До этого из Казани ушла еще четверка легионеров - грузин Хвича Кварацхелия подписался в "Динамо Батуми", датчанин Андерс Дрейер - в "Мидтьюланне", черногорец Сеад Хашкабанович - в "Юргордене", а хорват Филипп Уремович даже пошел на повышение, подписавшись в "Шеффилд Юнайтед".

Ранее абсолютно все легионеры покинули и "Краснодар". ФИФА разрешила уходить из россии прямо посреди сезона ввиду вторжения путинских оккупантов в Украину.