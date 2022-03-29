Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
россию хотят исключить из ФИФА - СМИ
Решение может быть принято на конгрессе организации 31 марта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
российский футбольный союз (рфс) могут исключить из ФИФА.
Также рассматривается вариант с приостановкой членства российской футбольной федерации, сообщает Матч ТВ. По информации источника, вопрос об изгнании российских футбольных органов из состава ФИФА будет рассмотрен на конгрессе организации, который состоится 31 марта.
За вариант с исключением россиян из Международной федерации футбола могут выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ. Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола склоняются к приостановке членства россии.
Запрет участия в международных матчах и запрет трансферов в любом случае будет применен к россии. Разница между исключением и приостановкой заключается в более сложном процессе восстановления членства.
По состоянию на 28 марта, представители рфс не аккредитованы на конгресс ФИФА.
Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную россии от участия во всех международных соревнованиях.
Популярное сейчас
- Попали в кабинет Кима. В Николаеве орки разрушили ОГА, из Крыма в город уже вылетела авиация рф
- "Пусть строит свои планы, у нас они тоже есть". Кулеба отреагировал на записку путина "я их уничтожу"
- Джо Байден: Меня не волнует, что думает путин
- Бегство как оно есть: из Рубина после вторжения россии в Украину ушли пятеро легионеров
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Победители Евровидения-2021 отменили все концерты в рф в знак поддержки Украины
Новости по теме
- 18:46 Зарубежные АПЛ заблокировала трансфер Виктора Мозеса из России в Бернли
- 12:53 Зарубежные Бегство как оно есть: из Рубина после вторжения россии в Украину ушли пятеро легионеров
- 09:25 Украинские Лучший бомбардир Десны в Венгрии, днепряне по арендам. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России