УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. россию хотят исключить из ФИФА - СМИ
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

россию хотят исключить из ФИФА - СМИ

Россия
(2 голосов)

Решение может быть принято на конгрессе организации 31 марта

россию хотят исключить из ФИФА - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

российский футбольный союз (рфс) могут исключить из ФИФА.

Также рассматривается вариант с приостановкой членства российской футбольной федерации, сообщает Матч ТВ. По информации источника, вопрос об изгнании российских футбольных органов из состава ФИФА будет рассмотрен на конгрессе организации, который состоится 31 марта.

За вариант с исключением россиян из Международной федерации футбола могут выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ. Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола склоняются к приостановке членства россии.

Запрет участия в международных матчах и запрет трансферов в любом случае будет применен к россии. Разница между исключением и приостановкой заключается в более сложном процессе восстановления членства.

По состоянию на 28 марта, представители рфс не аккредитованы на конгресс ФИФА.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную россии от участия во всех международных соревнованиях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия ФИФА
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Матч ТВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 13:20
Как-то мало верится... Но хотелось бы, чтоб это случилось
Ответить
+1
0
Sessinjo (Мукачево)
29.03.2022 в 13:06
Давай Інфантильний, виключай. Будь мужиком!
Ответить
+2
0
neutral fan (White Church)
29.03.2022 в 12:55
Тобто, хочуть? Їх ніде не має бути де є нормальні люди, організації!
Ответить
+3
0
Alex-696 (Немирів)
29.03.2022 в 12:32
Виключити пожиттєво.
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...