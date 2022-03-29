россию хотят исключить из ФИФА - СМИ

российский футбольный союз (рфс) могут исключить из ФИФА.

Также рассматривается вариант с приостановкой членства российской футбольной федерации, сообщает Матч ТВ. По информации источника, вопрос об изгнании российских футбольных органов из состава ФИФА будет рассмотрен на конгрессе организации, который состоится 31 марта.

За вариант с исключением россиян из Международной федерации футбола могут выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ. Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола склоняются к приостановке членства россии.

Запрет участия в международных матчах и запрет трансферов в любом случае будет применен к россии. Разница между исключением и приостановкой заключается в более сложном процессе восстановления членства.

По состоянию на 28 марта, представители рфс не аккредитованы на конгресс ФИФА.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную россии от участия во всех международных соревнованиях.