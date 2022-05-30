Побег продолжается: немецкий тренер расторг контракт с московским Динамо

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Комментируя решение, 43-летний немец пояснил, что "с 24 февраля многое в мире поменялось". Ожидается, что в ближайшее время он примет один из клубов Бундеслиги.

Шварц до "Динамо" два с половиной года возглавлял "Майнц".

Российские клубы после вторжения в Украину были изгнаны из еврокубков, что спровоцировало массовый отток иностранцев из тамошней лиги. УЕФА даже разрешил им уходить посреди сезона.