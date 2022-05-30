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Побег продолжается: немецкий тренер расторг контракт с московским Динамо

Россия
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Сандро Шварц едет домой

Побег продолжается: немецкий тренер расторг контракт с московским Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Boris Streubel/Bongarts

Новина українською

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Комментируя решение, 43-летний немец пояснил, что "с 24 февраля многое в мире поменялось". Ожидается, что в ближайшее время он примет один из клубов Бундеслиги.

Шварц до "Динамо" два с половиной года возглавлял "Майнц".

Российские клубы после вторжения в Украину были изгнаны из еврокубков, что спровоцировало массовый отток иностранцев из тамошней лиги. УЕФА даже разрешил им уходить посреди сезона.

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В статье: Динамо (Москва) Сандро Шварц
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Источник:
ФК Динамо М

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