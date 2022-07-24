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Легионер российского клуба ночью тайно сбежал из страны. Команда не может его найти

Россия
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Гильермо Варела исчез перед продлением контракта

Легионер российского клуба ночью тайно сбежал из страны. Команда не может его найти

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
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Уругвайский защитник московского "Динамо" Гильермо Варела покинул клуб, предварительно никак его не проинформировав. Игрок сбежал с базы команды ночью и улетел из России.

Клуб сообщает, что ему не известно местонахождение Варелы, и что с ним не могут связаться. Ранее Гильермо вел переговоры с "Динамо" о продлении контракта, который заканчивается летом 2023 года.

7 марта ФИФА разрешила легионерам команд страны-агрессора приостанавливать свои контракты в одностороннем порядке и покидать РПЛ. Это произошло вскоре после начала полномасштабной войны России с Украиной.

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В статье: Динамо (Москва) Гильермо Варела
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