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Настоящий прорыв. Сборная россии сыграет товарищеские матчи с Ираном и Киргизией

Россия
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На россии говорят о настоящем футбольном прорыве

Настоящий прорыв. Сборная россии сыграет товарищеские матчи с Ираном и Киргизией

Associated Press

Новина українською

Сборная России по футболу в 2022 году собирается сыграть две контрольные игры – с Киргизией и Ираном.

Так, на фоне отстранения национальной команды страны-агрессора из-за полномасштабного вторжения в Украину у РФ нет вариантов, как проводить товарищеские игры с командами даже далеко не среднего уровня.

Как следствие сборная России по футболу 24 сентября проведет первый поединок в этом году. После отстранения от международных турниров представители страны-агрессора договорились о спарринге с командой Кыргызстана, а в ноябре – с Ираном.

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Интересно, что почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью пропагандистскому каналу "Матч ТВ" назвал эти договоренности настоящим прорывом и примером для остальных сборных.

"Очень хорошо, что оппонентов нашли. Руководители РФС молодцы, что удалось договориться, ведь нужно не только с национальными федерациями договариваться, но и с Азиатской конфедерацией, с ФИФА. Все же игры, даже товарищеские, требуют согласования.

Поэтому в РФС проделали большую работу. Это может стать прорывом и примером для других сборных, что с Россией можно играть и потом будет легче договариваться по поводу проведения матчей", — заявил Колосков.

Добавим, что УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в следующем сезоне-2022/23.

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В статье: Россия война с Россией
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
07.09.2022 в 18:26
е.....я помойка
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