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Предотвращают бегство спортсменов от мобилизации? Россия отменила тренировки и соревнования своих команд за границей
Это уже хуже, чем ссср
Getty Images / Global Images Ukraine
Российское министерство спорта приказало государственным учреждением приостановить тренировки и участие в соревнованиях российских команд за границей. Об этом сообщает ресурс Inside The Games.
Именно министерство отмечает, что такой шаг сделан для поддержки спортивной российской индустрии. В то же время Inside The Games считает, что чиновники лукавят, ведь запрет тренировок команд за границей связан с предотвращением бегств российских спортсменов. В том числе бегств от мобилизации.
В то же время это не касается футболистов, ведь рфс самостоятельно оплачивает поездки заграницу сборной России. Запрет налагается только на те виды спорта, средства на содержание которых уходят от министерства спорта рф.
Также рекомендации МОК указывают, что российским национальным командам запрещено участвовать в международных видах спорта, однако против союзников такие поединки могут быть проведены. В их числе входят Беларусь, Кыргызстан, Китай и Армения. Также и тренировочный процесс на их территориях не запрещен.
Напомним, что россия вчера провела выездную товарищескую встречу против Кыргызстана, победив со счетом 1:2.
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