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Сотрудники рфс отказались возвращаться в россию после выездного матча в Киргизии

Россия
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В отпуск в Киргизию

Сотрудники рфс отказались возвращаться в россию после выездного матча в Киргизии

фото из свободных источников

Новина українською

Три сотрудника Российского футбольного союза (РФС) отказались возвращаться в страну из Киргизии после товарищеского матча между этими сборными.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В российском футбольном союзе отказались комментировать эту информацию. В рфс отказались комментировать эту информацию, а сотрудники, которые не вернулись, заявили, что улетели в отпуск.

Очевидно именно после этого случая местное министерство спорта запретило российским сборным выезжать за границу

Напомним, что Сборные России и Киргизии провели товарищескую встречу 24 сентября, подопечные россияне одержали победу со счетом 2:1.

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В статье: Россия война с Россией
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