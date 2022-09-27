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Сотрудники рфс отказались возвращаться в россию после выездного матча в Киргизии
В отпуск в Киргизию
фото из свободных источников
Три сотрудника Российского футбольного союза (РФС) отказались возвращаться в страну из Киргизии после товарищеского матча между этими сборными.
Об этом сообщают российские СМИ.
В российском футбольном союзе отказались комментировать эту информацию. В рфс отказались комментировать эту информацию, а сотрудники, которые не вернулись, заявили, что улетели в отпуск.
Очевидно именно после этого случая местное министерство спорта запретило российским сборным выезжать за границу
Напомним, что Сборные России и Киргизии провели товарищескую встречу 24 сентября, подопечные россияне одержали победу со счетом 2:1.
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