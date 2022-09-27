Сотрудники рфс отказались возвращаться в россию после выездного матча в Киргизии

Три сотрудника Российского футбольного союза (РФС) отказались возвращаться в страну из Киргизии после товарищеского матча между этими сборными.

Об этом сообщают российские СМИ.

В российском футбольном союзе отказались комментировать эту информацию. В рфс отказались комментировать эту информацию, а сотрудники, которые не вернулись, заявили, что улетели в отпуск.

Очевидно именно после этого случая местное министерство спорта запретило российским сборным выезжать за границу

Напомним, что Сборные России и Киргизии провели товарищескую встречу 24 сентября, подопечные россияне одержали победу со счетом 2:1.