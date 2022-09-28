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"Какая-то нестыковка". Полуфиналист Евро-2008 в составе сборной рф получил повестку в военкомат

Россия
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(2 голосов)

На россии ищут новое мясо в том числе среди футболистов

"Какая-то нестыковка". Полуфиналист Евро-2008 в составе сборной рф получил повестку в военкомат

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Бывший профессиональный российский футболист Динияр Билялетдинов должен явиться в военкомат. Об этом сообщил отец игрока Ринат Билялетдинов в комментарии "Р-Спорт".

"Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии.

Закон все-таки гласит - призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", - сказал Билялетдинов-старший.

Динияр Билялетдинов больше всего известен по своим выступлениям за московские "Локомотив" и "Спартак", а также "Эвертон". Его наивысшим достижением в карьере стал выход в полуфинал Евро-2008 со сборной россии.

Напомним, что 21 сентября на россии объявлена "частичная мобилизация" на войну с Украиной.

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В статье: Динияр Билялетдинов война с Россией
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
28.09.2022 в 16:47
А шо такое??? Тревожно?
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