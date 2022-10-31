Официально: ФИФА продал российскому каналу права на трансляцию матчей ЧМ-2022

Российский телеканал "Матч ТВ" получил от ФИФА права на трансляцию матчей ЧМ-2022 в Катаре на территории РФ.

Он будет единственным каналом, который будет транслировать матчи турнира в стране.

На платформах "Матч ТВ" покажут все 64 матча турнира.

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях.

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Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд национальных чемпионатов (АПЛ, Лига 1 и другие) отказались показывать свои матчи на территории рф.

Ранее УЕФА и ФИФА призывали отказать компаниям из РФЫ в праве показывать еврокубки, чемпионат Европы и чемпионат мира, однако, как видим, в самой ФИФА в данном случае слова расходятся с делом.