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Официально: ФИФА продал российскому каналу права на трансляцию матчей ЧМ-2022
Транслировать поединки на рф будет матч тв
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Российский телеканал "Матч ТВ" получил от ФИФА права на трансляцию матчей ЧМ-2022 в Катаре на территории РФ.
Он будет единственным каналом, который будет транслировать матчи турнира в стране.
На платформах "Матч ТВ" покажут все 64 матча турнира.
Отмечается, что соглашение предусматривает возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях.
Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
После полномасштабного вторжения России в Украину ряд национальных чемпионатов (АПЛ, Лига 1 и другие) отказались показывать свои матчи на территории рф.
Ранее УЕФА и ФИФА призывали отказать компаниям из РФЫ в праве показывать еврокубки, чемпионат Европы и чемпионат мира, однако, как видим, в самой ФИФА в данном случае слова расходятся с делом.
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