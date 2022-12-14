Суд арестовал сеть отелей в Украине, совладельцем которых выступал президент московского ЦСКА

Печерский районный суд Киева наложил арест с запретом отчуждения на семь отелей, которыми владеет VS Energy. Как сообщают "Схемы", по версии следствия эту группу контролируют депутат Госдумы Александр Бабаков, "вор в законе" Михаил Воеводин, а также президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Согласно решению суда, был наложен арест на уставный капитал в ряде компаний, которые контролирует российская так называемая "лужниковская" группа, а также на недвижимое имущество в Украине. А именно – на 7 гостиниц из сети "Premier Hotels & Resorts" в Киеве, Львове, Одессе и Александрии. Это имущество запрещено отчуждать. Арест также наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.

Как говорилось в ходатайстве, это имущество соответствует признакам, как "полученное вследствие совершения преступления и/или доходами от такого имущества и целью такого ареста является обеспечение хранения вещественных доказательств и обеспечение специальной конфискации имущества".

ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводит досудебное расследование по нескольким обвинениям, в частности – присвоение имущества и совершение "преступной организацией "Лужники", представленное финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц".

Бабаков, согласно материалам следствия, "являясь политическим деятелем от провластной в России партии "Единая Россия", пользуясь влиянием на высшее политическое руководство Украины в период 2001-2014 годов, обеспечивал лоббирование интересов преступной группы с целью обретения активов участниками противоправной группы". Гинер, в свою очередь, "обеспечивал необходимые меры по финансированию противоправной деятельности группы", а Воеводин организовывал "силовое сопровождение процессов завладения активами", считают следователи.

Бабаков, Гинер и Воеводин, по данным СМИ, в Украине контролировали крупную бизнес-империю – сеть гостиниц, банк, промышленные предприятия и ряд объектов критической инфраструктуры. В ноябре суд арестовал пять облэнерго, которые контролировала эта группа в Украине: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

Эти облэнерго объединены под вывеской компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (VS Energy). Фирма записана на граждан стран ЕС. Среди них, в частности, гражданка Германии Марина Ярославская, которую называют гражданской женой Евгения Гинера, и гражданин Латвии Валтс Вигантс, который был доверенным лицом Александра Бабакова. Также эта группа контролирует запорожское предприятие "Днепроспецсталь".