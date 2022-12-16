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Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов работать в РФ

Россия
(4 голосов)

Рауль Рианчо в своем репертуаре

Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов работать в РФ

Новина українською

Бывший ассистент главного тренер киевского Динамо" Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться к работе в РПЛ:

Я тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в рпл? Я готов снова работать в России".

В РФ Рауль Рианчо работал в Спартаке" и в Рубине".

Отметим, что ранее Рианчо назвал ужасным" тот факт, что Россия отстранена от Евро-2024.

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В статье: Рауль Рианчо
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (4)
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жажа_the_best (Харьков)
16.12.2022 в 20:22
Опять дырявый! Да что ж такое...
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.12.2022 в 18:25
Заборонити гімнюку в'їзд в Україну.
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+1
0
Sisiha (Львов)
16.12.2022 в 18:09
А чего удивляться, он же работал в Динамо
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0
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avatar
zloyded (Киев)
16.12.2022 в 20:10
Багато хто у Динамо працював... Зате команда сахтал має одних сєпарів!
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