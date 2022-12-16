Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов работать в РФ

Бывший ассистент главного тренер киевского Динамо" Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться к работе в РПЛ:

Я тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в рпл? Я готов снова работать в России".

В РФ Рауль Рианчо работал в Спартаке" и в Рубине".

Отметим, что ранее Рианчо назвал ужасным" тот факт, что Россия отстранена от Евро-2024.