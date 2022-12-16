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Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов работать в РФ
Рауль Рианчо в своем репертуаре
Бывший ассистент главного тренер киевского Динамо" Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в
Я тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в рпл? Я готов снова работать в России".
В РФ Рауль Рианчо работал в Спартаке" и в Рубине".
Отметим, что ранее Рианчо назвал ужасным" тот факт, что Россия отстранена от Евро-2024.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (4)
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жажа_the_best (Харьков)
16.12.2022 в 20:22
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
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Sisiha (Львов)
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zloyded (Киев)
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