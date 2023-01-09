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Adidas запретил сборной РФ играть в своей экипировке

Россия
Обновлено
(1 голосов)

Теперь будут одеваться в белорусский трикотаж

Adidas запретил сборной РФ играть в своей экипировке

фото из свободных источников

Новина українською

После начала полномасштабной войны России против Украины российский футбол подвергся серьезным санкциям от УЕФА и ФИФА. Местные клубы не допустили в еврокубки, а сборную дисквалифицировали по отбору на ЧМ-2022 и лишили участия в квалификации Евро-2024.

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Еще в марте прошлого года немецкая компания Adidas прекратила сотрудничество с командой Валерия Карпина, которая длилась почти 15 лет. Впрочем, сборная оккупантов продолжала выступать в ее форме в 2022 году.

Однако с нового года россияне уже не будут играть в экипировке известного бренда. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков в интервью российским средствам массовой пропаганды.

"Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Нового партнера объявим в первом квартале. Теперь проводим переговоры, будет новый технический спонсор", – заявил Дюков.

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В статье: Россия Адидас война с россией
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.01.2023 в 20:36
Будут на матрешки похоже.)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.01.2023 в 20:34
Цікаво буде побачити футбольні шипи на валянках...)))))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.01.2023 в 20:36
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С.Карпович. (Ланівці)
09.01.2023 в 20:27
Нехай в лаптях і косоворотках грають.
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