Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Adidas запретил сборной РФ играть в своей экипировке
Теперь будут одеваться в белорусский трикотаж
фото из свободных источников
После начала полномасштабной войны России против Украины российский футбол подвергся серьезным санкциям от УЕФА и ФИФА. Местные клубы не допустили в еврокубки, а сборную дисквалифицировали по отбору на ЧМ-2022 и лишили участия в квалификации Евро-2024.
Еще в марте прошлого года немецкая компания Adidas прекратила сотрудничество с командой Валерия Карпина, которая длилась почти 15 лет. Впрочем, сборная оккупантов продолжала выступать в ее форме в 2022 году.
Однако с нового года россияне уже не будут играть в экипировке известного бренда. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков в интервью российским средствам массовой пропаганды.
"Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Нового партнера объявим в первом квартале. Теперь проводим переговоры, будет новый технический спонсор", – заявил Дюков.
Популярное сейчас
- Возможный дебют Малиновского во Франции, Суперкубок Испании и дерби Манчестера. Расписание футбола на ближайшую неделю
- Россия использует для ударов по Украине истребители пятого поколения, но боится их потерять
- Тайсон уничтожил боссов Интернасьонала: Я бросил все в Украине, а они так ко мне отнеслись
- Экс-игрок Динамо Самойлов: Когда играл в России в начале 00-х, уже тогда было видно, что они свысока относятся к украинцам
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО