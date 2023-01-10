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УЕФА продолжает выплачивать России миллионы долларов
Война войной, а деньги - деньгами
фото из свободных источников
Несмотря на санкции, которые весь мир применил к России, УЕФА продолжает выплаты РФС по одной из своих программ.
Об этом заявил генеральный секретарь российского футбольного союза Максим Митрофанов, который рассказал, что УЕФА продолжает выплачивать деньги стране-агрессору.
По словам Митрофанова, европейская организация выплатила РФС восемь миллионов долларов.
"Членский взнос [в УЕФА] РФС оплачивает каждый год. Это не легкая атлетика, где участие стоит несколько тысяч в иностранной валюте.
Если бы мы приняли решение о выходе [из УЕФА], то еще полгода были бы членами [союза]. От УЕФА по одной из программ мы недавно получили восемь миллионов долларов", — приводит слова Митрофанова российский Спорт-Экспресс.
Напомним, что в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабной войны против Украины.
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