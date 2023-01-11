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CAS не изменил решения об отстранении клубов РФ от международных соревнований
Изоляция остается в силе
Associated Press
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России по отстранению из международных соревнований. Против решения УЕФА боролись "Зенит", "Сочи", а также московские "ЦСКА" и "Динамо".
"Дело не столько в военном конфликте, сколько в чрезвычайных и беспрецедентных последствиях, а именно: в повсеместном осуждении военного конфликта, реакции спортивного сообщества на конфликт, введении санкций и запретов на въезд в Россию.
Присутствие российских лиц на международной арене может вызвать протесты и перерасти в насилие", – говорится в судебном решении.
Дисквалификация остается действительной как для клубных команд, так и для российских сборных всех возрастных категорий.
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