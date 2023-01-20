Болгарский Левски отменил спарринги с российскими Спартаком и Уралом

Болгарский "Левски" объявил об отмене товарищеских матчей с московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Эти встречи были запланированы на 22 и 31 января соответственно. Все указанные команды проводят сборы в Дубае (ОАЭ).

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"Руководство ПФК "Левски" приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со "Спартаком" (Москва) и "Уралом" не состоятся. Решение по ним было принято с расчётом на максимально полную подготовку основной команды. Однако самым важным для нас остаётся единство клуба и болельщиков", — написано в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что после того, как "Левски" согласовал спарринги с россиянами, СМИ и болельщики сильно критиковали это решение. Не было единство по вопросу спарринга с россиянами и в середине команды.