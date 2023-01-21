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УЕФА скоро поднимет вопрос возвращения российских клубов в международные соревнования

Россия
(2 голосов)

Мафия – это не то слово

УЕФА скоро поднимет вопрос возвращения российских клубов в международные соревнования

фото из свободных источников

Новина українською

24 января в офисе УЕФА запланирована встреча, в которой поднимется вопрос участия российских клубов и сборных в международных матчах. Об этом сообщил РФС.

В этот день состоится обсуждение возможности возвращения команд страны-агрессора в международный футбол.

После 24 февраля российские клубы и сборные не участвуют ни в каких соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. С этого периода команды проводили только товарищеские встречи. В частности, сборная России играла с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

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В статье: УЕФА РФС
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Источник:
РІА

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Комментарии (5)
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С.Карпович. (Ланівці)
21.01.2023 в 17:30
Народ не партесь,ніхто з ними грати не буде.
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+1
0
Prideman (Lviv)
21.01.2023 в 16:33
Хворий на всю голову Інфантіно для якого російські рублі дорожчі за совість і репутацію може приймати, що хоче. А всім клубам і нац. збірним треба зробити так, як зробили поляки, коли просто відмовилися з рашистами грати у плей офіна ЧС... і все і нічого оте клоунське УЄФА не зробить...
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.01.2023 в 16:32
Нехай тільки спробують!
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
21.01.2023 в 16:19
Не дай Бог у самий розпал війни таке рішення ухвалити. Сподіваюсь вони там хоч трохи розуму мають, а якщо ні, то хоч може хтось вищий вказівку дасть не допускати терористів до змагань поки їхня країна не забереться геть з України.
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+2
0
Andrumas (Düsseldorf)
21.01.2023 в 16:07
Никто с террористами в футбол играть не будет
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+2
0

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