УЕФА скоро поднимет вопрос возвращения российских клубов в международные соревнования

24 января в офисе УЕФА запланирована встреча, в которой поднимется вопрос участия российских клубов и сборных в международных матчах. Об этом сообщил РФС.

В этот день состоится обсуждение возможности возвращения команд страны-агрессора в международный футбол.

После 24 февраля российские клубы и сборные не участвуют ни в каких соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. С этого периода команды проводили только товарищеские встречи. В частности, сборная России играла с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.