Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА скоро поднимет вопрос возвращения российских клубов в международные соревнования
Мафия – это не то слово
фото из свободных источников
24 января в офисе УЕФА запланирована встреча, в которой поднимется вопрос участия российских клубов и сборных в международных матчах. Об этом сообщил РФС.
В этот день состоится обсуждение возможности возвращения команд страны-агрессора в международный футбол.
После 24 февраля российские клубы и сборные не участвуют ни в каких соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. С этого периода команды проводили только товарищеские встречи. В частности, сборная России играла с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.
Популярное сейчас
- В Металлисте отреагировали на слухи об уходе Ярославского с поста президента
- Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
- Ждем Мудрика. Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз центрального матча 21-го тура АПЛ на 21.01.2023
- Болгарский Левски отменил спарринги с российскими Спартаком и Уралом
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО