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УЕФА лишила Россию очков в таблице коэффициентов. Страна-агрессор опустилась на 23-е место
Свое решение в УЕФА не пояснили
Фото: сайт uefa
УЕФА изменила свое решение и лишила Россию 4,333 балла, начисленных ей на этот сезон в таблице коэффициентов.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские клубы были отстранены от выступлений в еврокубках. Они полностью пропускают сезон 2022/23.
Несмотря на пропуск сезона, УЕФА предварительно насчитала российским клубам очки в таблицу коэффициентов. К концу 2022 года в таблице в рейтинге России за сезон было 4.333 балла.
Поэтому Россия опустилась с 18-го на 23-е место общего рейтинга чемпионатов.
Напомним, что от рейтинга зависит количество представителей, которые может делегировать страна на новый сезон еврокубков.
Перед отстранением Россия находилась на 10-м месте, что позволяло ей быть представлено 5 клубами (2 в ЛЧ). Если же агрессора допустят на сезон 2023/24, то россияне смогут делегировать 4 клуба (1 в ЛЧ).
Официально в УЕФА не объясняли причины лишения очков.
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