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УЕФА лишила Россию очков в таблице коэффициентов. Страна-агрессор опустилась на 23-е место

Россия
(3 голосов)

Свое решение в УЕФА не пояснили

УЕФА лишила Россию очков в таблице коэффициентов. Страна-агрессор опустилась на 23-е место

Фото: сайт uefa

Новина українською

УЕФА изменила свое решение и лишила Россию 4,333 балла, начисленных ей на этот сезон в таблице коэффициентов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские клубы были отстранены от выступлений в еврокубках. Они полностью пропускают сезон 2022/23.

Несмотря на пропуск сезона, УЕФА предварительно насчитала российским клубам очки в таблицу коэффициентов. К концу 2022 года в таблице в рейтинге России за сезон было 4.333 балла.

Поэтому Россия опустилась с 18-го на 23-е место общего рейтинга чемпионатов.

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Напомним, что от рейтинга зависит количество представителей, которые может делегировать страна на новый сезон еврокубков.

Перед отстранением Россия находилась на 10-м месте, что позволяло ей быть представлено 5 клубами (2 в ЛЧ). Если же агрессора допустят на сезон 2023/24, то россияне смогут делегировать 4 клуба (1 в ЛЧ).

Официально в УЕФА не объясняли причины лишения очков.

УЕФА лишила Россию очков в таблице коэффициентов. Страна-агрессор опустилась на 23-е место - изображение 1

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В статье: Россия УЕФА
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.02.2023 в 21:12
Приберіть лайно з цивілізованого світу взагалі і не ганьбіться.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.02.2023 в 20:49
Мало
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