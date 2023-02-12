Экс-защитник "Динамо" захотел перейти в российский клуб, но трансфер заблокировали в его стране

Московский Локомотив хотел подписать 31-летнего центрального защитника Александра Драговича, однако не смог это сделать из-за запрета Австрийского футбольного союза. Об этом сообщают российские СМИ.

Сам защитник не прочь был перейти в московский клуб. В настоящее время он играет в составе сербской "Црвены Звезды".

Напомним, что Драгович выступал в составе киевского "Динамо" в 2013-2016 годах. Австриец присоединился к киевскому клубу из "Базеля" за 10 млн евро, а перешел в "Байер" за 21 млн евро. Всего на счету защитника 111 матчей в составе “бело-синих”, а также пять завоеванных трофеев.

Хотя и Драгович является уроженцем Вены, но имеет также и сербское гражданство. Его родители переехали из пригорода Белграда в столицу Австрии еще до появления будущего футболиста на свет.