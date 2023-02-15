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Сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном
Матч должен состояться в Тегеране в 20-х числах марта
фото из свободных источников
Сборная Ирана планирует провести товарищеский матч со сборной России.
Матч должен состояться в Тегеране в 20-х числах марта. Об этом лично сообщил президент федерации футбола Ирана Мехди Таж.
Также Иран в марте намерен сыграть спарринг с Ираком.
Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.
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Источник:Persian Soccer
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Комментарии (2)
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aleks68
15.02.2023 в 19:21
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Como estas (Santa-Pola)
15.02.2023 в 18:58
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