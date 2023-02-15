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Сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном

Россия
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(1 голосов)

Матч должен состояться в Тегеране в 20-х числах марта

Сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная Ирана планирует провести товарищеский матч со сборной России.

Матч должен состояться в Тегеране в 20-х числах марта. Об этом лично сообщил президент федерации футбола Ирана Мехди Таж.

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Также Иран в марте намерен сыграть спарринг с Ираком.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.

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В статье: Россия Иран
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Источник:
Persian Soccer

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Комментарии (2)
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aleks68
15.02.2023 в 19:21
кому здесь нужна сборная паРАШИ и новости о ней?пусть играют с кем угодно эти ..... твари.
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Como estas (Santa-Pola)
15.02.2023 в 18:58
Это прорыв!!!
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