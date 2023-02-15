Сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном

Сборная Ирана планирует провести товарищеский матч со сборной России.

Матч должен состояться в Тегеране в 20-х числах марта. Об этом лично сообщил президент федерации футбола Ирана Мехди Таж.

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Также Иран в марте намерен сыграть спарринг с Ираком.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.