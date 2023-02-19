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Бывшему игроку Барселоны одобрили получение паспорта РФ, однако за сборную России он играть не сможет
Но есть одно "но"
Getty Images/Global Images Ukraine
Двум бразильским легионерам "Зенита" – Малкому и Клаудиньо – одобрили получение паспорта Российской Федерации. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга.
“Мы получили информацию об этом, порадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии”, - сказал Александр Медведев.
Как отмечают российские СМИ, игроки могут получить паспорта весной.
Согласно правилам ФИФА футбольное гражданство нельзя менять, если выступал за сборную другой страны. Малком и Клаудиньо не играли в первой команде Бразилии, однако принимали участие на Олимпиаде в составе "селесао". Однако Медведев имеет другое мнение по поводу этой ситуации:
“Спортивное гражданство неэквивалентно гражданству страны. Должно пройти время, чтобы они могли играть за сборную России”, - сказал гендир “Зенита”.
Напомним, что Малком присоединился к составу "бомжей" в августе 2019-го из "Барселоны". В составе "блауграны" он провел один сезон, записав в свой актив четыре гола и два ассиста в 24 матчах.
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