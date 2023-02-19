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Бывшему игроку Барселоны одобрили получение паспорта РФ, однако за сборную России он играть не сможет

Россия
(1 голосов)

Но есть одно "но"

Бывшему игроку Барселоны одобрили получение паспорта РФ, однако за сборную России он играть не сможет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двум бразильским легионерам "Зенита" – Малкому и Клаудиньо – одобрили получение паспорта Российской Федерации. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга.

“Мы получили информацию об этом, порадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии”, - сказал Александр Медведев.

Как отмечают российские СМИ, игроки могут получить паспорта весной.

Согласно правилам ФИФА футбольное гражданство нельзя менять, если выступал за сборную другой страны. Малком и Клаудиньо не играли в первой команде Бразилии, однако принимали участие на Олимпиаде в составе "селесао". Однако Медведев имеет другое мнение по поводу этой ситуации:

“Спортивное гражданство неэквивалентно гражданству страны. Должно пройти время, чтобы они могли играть за сборную России”, - сказал гендир “Зенита”.

Напомним, что Малком присоединился к составу "бомжей" в августе 2019-го из "Барселоны". В составе "блауграны" он провел один сезон, записав в свой актив четыре гола и два ассиста в 24 матчах.

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В статье: Барселона Зенит (Санкт-Петербург) Малком
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Комментарии (4)
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Navudo
19.02.2023 в 12:34
разом з паспортами - повістки вручити, для повного занурення в громадянство ерефії
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+1
0
aleks68
19.02.2023 в 12:15
два недоношенных долб....ба
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.02.2023 в 12:02
Іп@нуті бразильці, за гроші на все йдуть...
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0
0
nadobi (Полтава)
19.02.2023 в 12:14
Так если бы они одни так делали
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0
0

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