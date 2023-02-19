Бывшему игроку Барселоны одобрили получение паспорта РФ, однако за сборную России он играть не сможет

Двум бразильским легионерам "Зенита" – Малкому и Клаудиньо – одобрили получение паспорта Российской Федерации. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга.

“Мы получили информацию об этом, порадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии”, - сказал Александр Медведев.

Как отмечают российские СМИ, игроки могут получить паспорта весной.

Согласно правилам ФИФА футбольное гражданство нельзя менять, если выступал за сборную другой страны. Малком и Клаудиньо не играли в первой команде Бразилии, однако принимали участие на Олимпиаде в составе "селесао". Однако Медведев имеет другое мнение по поводу этой ситуации:

“Спортивное гражданство неэквивалентно гражданству страны. Должно пройти время, чтобы они могли играть за сборную России”, - сказал гендир “Зенита”.

Напомним, что Малком присоединился к составу "бомжей" в августе 2019-го из "Барселоны". В составе "блауграны" он провел один сезон, записав в свой актив четыре гола и два ассиста в 24 матчах.